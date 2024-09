Ex-OM : Le record désastreux de Gueye avec Villarreal…

Beaucoup de supporters marseillais ont regretté le départ en fin de contrat de Pape Gueye en juin dernier. Parti rejoindre Marcelino à Villareal, il s’est distingué hier soir d’une triste manière…

En effet, l’international sénégalais a été exclu à la 67′ du derby face au FC Séville pour un second carton jaune assez évident après un tacle non maitrisé.

Heureusement pour lui, son équipe a su tenir le score et garder le point du nul (score final 1-1) mais c’est déjà son quatrième carton rouge en Liga après seulement 20 matchs joués dans ce championnat (il avait été prêté un semestre à Séville en 2023). Un record pour Opta.

4 – Pape Gueye is the fastest player to be shown four red cards in LaLiga in the 21st century (four in just 20 appearances). Toughness. pic.twitter.com/wNlliLhY05 — OptaJose (@OptaJose) August 31, 2024

Si la direction de l’OM avait une certaine amertume pour son départ gratuit du club, Jean-Louis Gasset avait tout de même offert du temps de jeu au milieu de terrain avant qu’il s’en aille. L’ancien Havrais l’avait publiquement remercié pour cela.

« Je remercie le coach qui est arrivé dans une position difficile pour lui et qui a su prendre des décisions fortes »

« Le coach ? Je tiens à le remercier », souligne Gueye « Quand on est un joueur de foot, on n’attend que ça, le soutien du coach. Je tiens à le remercier. (…) Je vais continuer à travailler mais le plus important c’est le collectif » 👉 https://t.co/8wnkQqc1pi#CF63OM #OM pic.twitter.com/ZDg0z4uhtM — La Provence OM (@OMLaProvence) March 2, 2024

« Je suis sorti blessé de la CAN, puis je suis revenu au club, il y a eu ce moment où j’ai été écarté du club. Mais j’ai continué à travailler et le coach (Gasset) a fait appel à moi, a confié Gueye. Je vais continuer à travailler. Evidemment je suis très heureux, en plus on gagne ce match. Si on n’avait pas gagné j’aurais été moins content. J’ai fait 60 minutes ce (samedi) soir. Au fil des matches, je vais me sentir de mieux en mieux. Quand on est un joueur de foot, on n’attend que ça, le soutien du coach. Je tiens à le remercier. Il est arrivé dans une position pas facile pour lui, et il a su prendre des décisions fortes. Désormais, pourvu qu’on gagne les matches, je vais continuer à travailler personnellement mais le plus important c’est le collectif ».

À LIRE AUSSI : La réaction de Roberto De Zerbi après la victoire à Toulouse !À LIRE AUSSI : La réaction de Lillian Brassier après TFC/OM (1-3)