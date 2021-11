Ex OM : Les propos immondes de l’ancien agent de Benzema à l’encontre Payet et Valbuena

Le tribunal a rendu son verdict dans l’affaire de la sextape. L’ancien joueur de Lyon Karim Benzema a notamment été condamné à six mois de prison avec sursis. L’avocat de Mathieu Valbuena s’est exprimé sur ce dossier en expliquant que son client était enfin soulagé d’avoir été reconnu comme victime dans cette affaire. L’ancien agent de Karim Benzema lui a répondu dans des propos immondes. Quelque jours auparavant ce dernier s’était déjà payé un certain Dimitri Payet sur les réseaux sociaux

L’ancien agent de Karim Benzema, toujours très proche de l’international français a tenu des propos inqualifiables à l’encontre de Mathieu Valbuena sur les réseaux sociaux hier suite au verdict du tribunal correctionnel de Versailles.

Il aurait pu être soulagé plus tôt s’il n’avait pas trompé sa femme

« Il aurait pu être soulagé plus tôt s’il n’avait pas trompé sa femme et n’avait pas gardé la vidéo de ses ébats comme un trophée, ou même s’il avait su transférer des dossiers d’un ordinateur à un autre tout seul ! », Karim Djaziri (ex agent de de Karim Benzema.) — Source Twitter

En marge des incidents d’OL-OM , Karim Djaziri s’était déjà distingué en fustigeant l’attitude de Dimitri Payet qui selon lui avait fait la comédie sur la pelouse du Groupama Stadium après avoir reçu une bouteille en pleine tête.

Recevoir le projectile parler à l’arbitre et après s’effondrer c’est du cinoche

« Tout dans ce qui se passe maintenant avec Dimitri Payet avec son cinéma explique pourquoi il n’a pas fait la carrière stratosphérique que son talent méritait ! (…) Karim n’aurait jamais fait ce cinéma ! Recevoir le projectile parler à l’arbitre et après s’effondrer c’est du cinoche et quand il va revenir sur le terrain tu verras ! Maintenant je condamne fermement le FD qui a lancé la bouteille » Karim Djaziri (proche de Karim Benzema.) — Source Twitter

