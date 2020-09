Ex OM : Lizarazu tacle le système de jeu mis en place par Deschamps !

Les Bleus ont remporté leur rencontre face à la Suède ce samedi soir. Une victoire qui n’a convaincu personne, notamment dans le système de jeu proposé par Didier Deschamps. Bixente Lizarazu l’a affirmé, il n’a pas aimé.

Ce dimanche dans Téléfoot, Bixente Lizarazu est revenu sur la rencontre des Bleus disputée la veille face à la Suède. Malgré la victoire, l’ancien latéral gauche de l’OM n’a pas été convaincu. Il explique ce qui a pêché lors de ce match.

Je les ai trouvés beaucoup trop timides — LIZARAZU

« On va continuer sur l’animation offensive qui a été défaillante. On a parlé de Griezmann, mais je voulais que l’on parle du travail des pistons. Que ce soit Dubois ou Digne, dans ce système, on demande une plus grande participation offensive. Le dépassement de fonction. Je les ai trouvés beaucoup trop timides. Il y a eu du déchet technique du côté de Digne et pareil sur les centres de Dubois. Ce système pourrait être plus efficace avec des joueurs en confiance, avec plus de personnalité, de volonté d’aller vers l’attaque ou alors avec des profils plus offensifs comme Benjamin Mendy ou Ferland Mendy. Ce travail de piston a été défaillant. ça a été une des raisons des difficultés offensives dans sa globalité »

Bixente Lizarazu – Source : Téléfoot (06/09/20)