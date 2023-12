OM: Di Meco fustige le niveau de Marseille face à Brighton !

Sur les ondes de RMC Sport, Éric Di Meco est revenu sur la défaite de l’Olympique de Marseille à Brighton (1-0) ce jeudi lors de la 6e journée de Ligue Europa. Pour l’ancien marseillais, les Phocéens ont affiché un niveau technique déplorable.

« La catastrophe, c’est le niveau technique. Comment c’est possible de jouer à ce niveau-là ? »

🎙 Di Meco : « Le niveau technique de l’OM à Brighton, c’est grave. Les passes directement en touche, les contrôles américains… Comment c’est possible ? Et en plus d’un problème technique, y a un problème de cerveau… (…) Ça m’a rendu fou et ça m’a inquiété. » pic.twitter.com/PGO9lP4KlY — Super Moscato Show (@Moscato_Show) December 15, 2023

« La catastrophe pour moi, sur ce match, ce n’est pas l’engagement, c’est le niveau technique, a déploré Di Meco. Quand je vois le nombre de mauvaises passes, les passes directement en touche de Veretout ! Les contrôles américains ! Mais comment c’est possible de jouer à ce niveau-là et de faire des contrôles qui partent à 56 mètres ? (…) Sur le niveau technique, il y a deux classes d’écart. Et ce qui est terrible c’est que sur le match aller, il n’y avait pas cet écart, et l’OM doit le gagner ce match. Hier, ce n’est pas possible les contrôles, les passes en touche directement. Cela m’a rendu fou« , a-t-il ajouté.