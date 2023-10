Ex OM: Marcelino règle ses comptes !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Un mois après son départ de l’Olympique de Marseille, Marcelino a vivement critiqué ses détracteurs lors de son passage en Ligue 1.

Auteur d’un début de saison correct sur le plan comptable avec l’OM, Marcelino a démissionné il y a un mois après une réunion houleuse entre les dirigeants olympiens et certains groupes de supporters. Après avoir déjà déploré la fin de son aventure dans la cité phocéenne, le technicien espagnol semble prêt à relever un nouveau défi, comme il l’a affirmé ce vendredi auprès du quotidien AS. « Je veux travailler« , a-t-il assuré. J’ai passé une année au chômage et j’ai travaillé trois mois. Donc je ne suis pas fatigué », a ironisé l’ancien entraîneur marseillais.

« Il y a des personnes intelligentes et d’autres moins. Ils se veulent drôles mais deviennent irrespectueux »

Marcelino a également répondu à ses détracteurs tels que le maire de Marseille et les deux consultants RMC Sport, Jérôme Rothen et Christophe Dugarry, très critiques sur son départ express de l’OM fin septembre.

« Je n’ai même pas eu le temps de m’en rendre compte »¸ a une nouvelle fois ironisé l’Espagnol passé notamment par Bilbao et Valence en Liga. « Comme dans toute la vie, il y a des personnes intelligentes et des personnes moins intelligentes. Ces derniers se veulent drôles mais deviennent irrespectueux« , a-t-il regretté.