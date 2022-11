Ex OM : Nasri raconte son pire souvenir avec ces deux personnes qui l’ont marqué !

Samir Nasri a stoppé sa carrière professionnelle il y a maintenant près d’un an. L’ancien joueur de l’OM a raconté son pire souvenir à Marseille.

L’Olympique de Marseille a du mal à sortir des jeunes du centre de formation ces dernières années. Avant Boubacar Kamara et Maxime Lopez, c’est Samir Nasri qui a été l’un des représentants des minots marseillais.

Il y a deux personnes qui m’ont marqué et que je n’oublierai jamais : c’est Pape Diouf et Louis Acariès — Nasri

Dans l’émission En Aparté sur Canal +, Samir Nasri a raconté l’un de ses pires souvenirs lorsqu’il était à l’Olympique de Marseille, en 2007. Le milieu offensif raconte son calvaire à l’hôpital où seuls Pape Diouf et Louis Acariès l’ont accompagné dans son épreuve.

« C’est ce qui m’a façonné en tant qu’homme et que joueur, témoigne l’international français. J’ai appris qu’en fait dans ce milieu on a plus des copains de travail que des véritables amis. […] Ça m’a permis de mettre une carapace. Après je ne voulais plus m’ouvrir aux gens pour ne pas être déçu. Il y a deux personnes qui m’ont marqué et que je n’oublierai jamais : c’est Pape Diouf et Louis Acariès. Ils m’ont envoyé des fleurs chaque jour à l’hôpital, ils ont appelé mes parents pour prendre de mes nouvelles. Je ne l’ai jamais oublié » Samir Nasri – Source : Canal + (21/11/22)

Knysna ? Comment j’étais content — Nasri

Sur Canal + ce dimanche, l’ex joueur de Manchester City a expliqué qu’il avait mal vécu ses non sélections avec l’Equipe de France en 2010 et en 2014 pour jouer les Coupes du Monde. Seulement, il raconte aussi comment il a rapidement retrouvé le sourire avec la compétition en Afrique et la fameuse histoire du bus.

« Je voulais jouer une Coupe du Monde. (…) En 2014, là je devais y être, et quand je l’ai vue (la liste de Deschamps), ça m’a fait mal. (…) En 2010, c’est la première Coupe du monde en Afrique, c’est symbolique. En 2014, c’est au Brésil, le pays du football. Dans ma tête je me voyais déjà là-bas. Knysna ? Comment j’étais content. En 2010, j’étais à Las Vegas, ils ne parlent pas de football aux États-Unis. Un matin, je me lève, j’allume la télé, je vois un bus et les titres « the french national team is going on strike ». Et le sourire m’est revenu. (…) Je me suis dit que c’est une bénédiction que je n’y sois pas allé, mais avec le recul, c’est quand même un regret de ne pas avoir joué une Coupe du Monde » Samir Nasri – Source : Canal + (20/11/22)