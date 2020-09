Mercato ex OM : Nouveau point de chute pour Balotelli ?

Mario Balotelli (30 ans) pourrait rester en Serie A selon des informations de Sky Sport Italia.

L’ancien avant-centre de l’Olympique de Marseille aurait une piste non loin de son dernier club, Brescia. En effet, selon Sky Sport Italia, l’ancien du Milan AC, de l’Inter, de Liverpool ou encore de Manchester City, pour ne citer qu’eux, aurait une touche à Gênes, avec le club du Genoa plus précisément. Le club présidé par Enrico Preciozi apprécierait le profil du joueur et des discussions avec l’agent de Balotelli, Mino Raiola, seraient même en cours.

Direction le Genoa pour Balotelli ?

En prenant la direction du Genoa, Mario Balotelli connaitrait ainsi son quatrième club en Serie A. Avant de revenir en Italie au mercato estival 2019, l’international italien a connu deux piges en France. À l’OGC Nice (2016-2019), le buteur se sera grandement relancé, en inscrivant notamment 15 et 18 buts en Ligue 1, lors de ses deux premières saisons avec le GYM. En janvier 2019, Super Mario s’est engagé avec l’OM. Avec la formation de Rudi Garcia à l’époque, l’Italien inscrira 8 buts en 15 matchs, avant de prendre la direction de Brescia en 2019-2020 et réaliser un exercice en dents de scie (5 buts en 19 rencontres)…