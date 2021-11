Ex OM: Ntcham revit à Swansea !

Prêté avec option d’achat l’hiver dernier, Olivier Ntcham n’a pas été conservé par l’OM. Libre de tout contrat, il s’est engagé du côté de Swansea, en Championship où il réalise de belles performances…

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Olivier Ntcham a signé en faveur de Swansea City libre de tout contrat. Prêté avec une option d’achat de 5 millions d’euros à l’Olympique de Marseille la saison dernière, le milieu de terrain n’est jamais réellement parvenu à s’imposer et n’a pas été conservé par les dirigeants marseillais. Arrivé dans d’étranges conditions suite à la démission d’André Villas-Boas, Olivier Ntcham ne semblait pas être le bienvenue. Lors de son passage à l’OM, le milieu de terrain n’aura disputé que 5 rencontres toutes compétitions confondues.

Son entraineur Russel Martin a loué les qualités du milieu de terrain, après la victoire face à Peterborough ce samedi 3-0.

Il est talentueux mais très humble– Martin

« Olivier va être spécial pour nous. Il est talentueux mais très humble. Sa façon d’interagir avec ses partenaires, c’est un super mec, un homme impressionnant. Le public aime ça. Je suis content qu’il ait marqué aujourd’hui, ça va lui faire le plus grand bien. Aujourd’hui, il a été top top, mais je pense qu’il va être de mieux en mieux. ‘ai parlé de lui avec Scott Brown et d’autres joueurs. Il ne m’en ont dit que du bien. Il a joué pour un club avec des attentes très élevées, la pression de gagner chaque semaine et de jouer la Ligue des Champions. C’est un joueur brillant » Russel Martin— Conférence de presse (30/10/21)

ANDRÉ VILLAS-BOAS ME CONNAISSAIT BIEN, IL ÉTAIT AU COURANT — NTCHAM

En conférence de presse, Olivier Ntcham en avait profité pour expliquer et démentir le fait qu’André Villas-Boas ne le désirait pas dans son effectif.

« On m’a rapporté ces paroles, ça m’a beaucoup surpris parce que quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs (en 2019), l’OM me voulait, Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage. Donc quand moi j’entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant. Son agent personnel voulait travailler avec moi, il demandait même un mandat exclusif sur Marseille que je n’ai pas accepté, et je pense que par la suite il s’en est suivi tout ça. Ça m’a beaucoup surpris, mais après j’ai fait abstraction de cette histoire parce que je suis heureux de venir à Marseille. Pour rien au monde j’aurais refusé de venir ici. J’ai positivé et j’ai regardé de l’avant. » Olivier Ntcham – Source : Conférence de presse (09/02/21)