Mercato Ex OM : « On m’a un petit peu – beaucoup – poussé à signer à Lyon »

Transféré du côté de Lyon à l’été 2005, Benoît Pedretti est revenu sur les conditions de son départ de l’Olympique de Marseille. Il assure qu’on l’a poussé à partir.

Benoît Pedretti en avait déjà parlé une fois. Transféré en 2005 du côté de Lyon contre un chèque de 7,5 millions d’euros, le milieu de terrain a été poussé vers la sortie par José Anigo, le directeur sportif de l’époque tandis que l’ancien président Pape Diouf militait pour qu’il reste à Marseille.

Il y a quelques jours, Benoît Pedretti était l’invité de Colin dans son format « Colinterview » sur YouTube. Un entretien dans lequel il en a profité pour revenir sur son départ de l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu de terrain assure qu’un départ du côté de Lyon n’a jamais été sa volonté première.

On m’a poussé à y aller – Benoît Pedretti

« En fin de saison, ma femme est enceinte, on avait tout prévu, elle devait accoucher à Marseille, je ne voulais pas entendre parler de transfert. Et puis il y a eu un appel de Lyon. Au début, ce n’est pas mon intérêt d’y partir, j’ai encore à prouver à Marseille, à progresser tout simplement. Mais ça a été accepté par les dirigeants marseillais et on m’a un petit peu – beaucoup – poussé à y aller. Le club était en difficulté financière et il y avait une plus-value à faire sur mon transfert. Il ne faut pas se voiler la face, j’ai accepté aussi, Lyon était le plus grand club français, il y avait la Ligue des champions. Mais ce n’était pas ma volonté au départ. » Benoît Pedretti – Source : Colinterview (11/02/2022)

La différence principale, c’est l’environnement des deux clubs — Benoît Pedretti

L’ancien joueur des deux Olympiques est souvent sollicité pour comparer les deux clubs, comme pour tous les footballeurs dans son cas. Dans son témoignage accordé à Planète Lyon en 2019, il n’est question ni d’ambiance, ni de qui est le meilleur, mais de communication.

« On me demande souvent de comparer mon expérience dans les deux Olympiques, Marseille et Lyon. La différence principale, c’est l’environnement des deux clubs. Pour un footballeur, la vie est beaucoup plus calme à Lyon qu’à Marseille. À Marseille, un jour, on nous avait fourni des montres munies de GPS pour calculer notre rythme cardiaque. Du coup, de temps en temps, chacun regardait sa montre. Sauf que les journalistes ont écrit le lendemain que les joueurs s’ennuyaient car on regardait nos montres ! À l’inverse, à Lyon un an plus tard, toujours à l’entraînement, John Carew et Gérard Houllier ont une altercation et s’insultent en anglais. Carew quitte alors l’entraînement, énervé. Beaucoup de journalistes ont assisté à la scène au bord du terrain mais le lendemain dans les journaux, aucune ligne. » Benoît Pedretti – Planète Lyon (2019)