Ex OM: « Peu importe ce que j’allais faire, le week-end, je serais sur le banc à Marseille »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille Brice Samba (2013-2017) est revenu sur son passage difficile dans le club phocéen dans une interview accordée au magazine SoFoot.

Âgé de 29 ans, Brice Samba brille avec le RC Lens et l’Équipe de France. Le portier des Sang et Or a passé quatre ans à l’OM entre 2013 et 2017. Le natif de Linzolo est revenu lors d’un entretien accordé à So Foot, sur cette période très compliquée où il s’est progressivement découragé, persuadé qu’il ne pourrait pas prendre la place de Steve Mandanda. Son départ de Marseille a finalement été l’élément déclencheur de son renouveau.

A LIRE AUSSI: Mercato Concurrents OM: Succession de Blanc, Lyon prend un premier rateau !

« Je savais qu’il fallait vraiment que Steve se plante sur vingt matchs pour qu’il soit délogé du poste de numéro un »

« À l’OM, je suis quand même arrivé derrière quelqu’un comme Steve Mandanda. Un capitaine international, qui vivait certainement le pic de sa carrière… Sur les deux ou trois premières saisons, je savais qu’il fallait vraiment que Steve se plante sur vingt matchs pour qu’il soit délogé du poste de numéro un. Il avait un statut, tout pour lui, il enchaînait les grosses performances, et inconsciemment, j’ai vu que ça allait être quasiment impossible pour moi, je me suis peut-être un peu moins consacré au foot. C’est là que les choses ont basculé », a confié l’international français.

A LIRE AUSSI: Mercato OM : Les contrats de l’effectif marseillais (avec les 9 recrues) !

« Je réfléchissais en me disant que je bossais presque pour rien »

L’ex-Olympien a fait moins d’efforts en termes d’hygiène de vie : « Le problème a été que j’ai capté que peu importe ce que j’allais faire, le week-end, je serais sur le banc, donc en tant que jeune joueur, je réfléchissais en me disant que je bossais presque pour rien. Heureusement, Stéphane Cassard (entraîneur des gardiens de l’OM de juillet 2014 à juin 2019, NDLR) m’a beaucoup parlé et m’a notamment dit : « Tu verras, tout ce que tu es en train de faire là, ça te servira plus tard… » Il avait raison, mais quand tu es jeune, tu n’arrives pas à intégrer le « plus tard ». Toi, tu veux tout, tout de suite, maintenant », a-t-il constaté.

A LIRE AUSSI: Europa League: Combien cela peut rapporter à l’OM ?

« Ce qui m’a aidé à me relever, c’est de partir de Marseille, cela a été la période la plus difficile de ma vie »

Brice Samba regrette de ne pas avoir été davantage alerté: « J’avais de l’argent, j’étais jeune, je jouais à l’OM, tout le monde me connaissait un peu et j’ai profité un peu de ça… Les clubs devraient davantage accompagner les jeunes joueurs qui arrivent dans leur structure », a-t-il affirmé. Le portier a finalement rebondi en quittant l’OM : « Qu’est-ce qui m’a aidé à me relever ? Sortir de Marseille. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand ça s’est fini avec l’OM en 2017, je suis libre et je n’ai rien du tout. J’ai vraiment personne. J’en parle avec mon agent, Meïssa Ndiaye, et je lui demande : « Là, on fait quoi ? » Cela a été la période la plus difficile de ma vie », a ajouté Samba.