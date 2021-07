Ex OM: Pour Thauvin, Gignac est encore meilleur qu’avant…

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille cet été, Florian Thauvin s’est exprimé sur son ancien et nouveau coéquipier André-Pierre Gignac. Les deux hommes sont ensembles pour les JO de Tokyo qui débutent ce vendredi…

Ce vendredi 23 juillet, c’est le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Une épreuve de football sera à l’ordre du jour, avec notamment la participation d’une équipe de France, coaché par Sylvain Ripoll. L’entraineur a composé une liste de 18 joueurs, avec 4 réservistes, en comptant sur des éléments nés après le 1er janvier 1997, à l’exception de trois joueurs maximum hors classe d’âge. Parmi cette dernière, il y a deux Thauvin et Gignac., deux anciens de l’OM.

L’ancien joueur de Bastia s’est montré très élogieux envers Gignac, dans une interview accordée à l’Equipe :

J’ai retrouvé un grand joueur– Thauvin

« Ça ne se perd pas, je l’ai déjà vu à l’entraînement avec les Tigres. Quand on joue avec des grands joueurs, le football est tout de suite plus simple. On a vite repris nos repères. Ce n’est pas pour le flatter parce qu’il est là, mais j’ai été agréablement surpris par sa condition physique et son niveau. Il a 35 ans mon Dédé mais il est en pleine forme ! Je vais vous dire quelque chose que je ne lui ai pas dit mais que je pense sincèrement : Dédé est encore plus fort aujourd’hui que quand je l’ai connu à Marseille (…) Il a plus de maturité, il est moins foufou sur le terrain. Je le trouve beaucoup plus fort et puissant physiquement, beaucoup plus affûté. J’ai retrouvé un grand joueur. » Florian Thauvin— Source: L’Equipe (21/07/21)

L’ancien olympien Gignac, est d’ailleurs très motivé pour les JO :

« C’est la médaille, évidemment. Je n’ai pas traversé la planète pour faire de la figuration ! Et tout le monde dans le groupe est dans le même état d’esprit. J’ai été bluffé par la qualité de certains jeunes, on peut aller très haut. On est des compétiteurs et, donc, on veut aller le plus loin possible. Je crois plus en la force d’un groupe qu’en la qualité individuelle. Avant, avec tous les jeunes talents prévus qu’il y a en France, on faisait partie des favoris. Le plus important est d’aller le plus loin possible avec ce groupe qui a envie de faire de belles choses avec ce statut de challenger, qui me va très bien » André-Pierre Gignac – Source: FFF (11/07/21)