Ex OM : Un retour d’Ünder en Ligue 1?

Ces dernières semaines ont été très compliquées pour Fenerbahçe, le club a publié un communiqué cinglant, menaçant de quitter le championnat et envisage d’en rejoindre un autre, notamment la Ligue 1 !

Après de gros incidents survenus il y a quelques jours lors de la rencontre entre Fenerbahçe et Trabzonspor, le club où Cengiz Ünder évolue avait communiqué sur le fait de quitter le championnat turc pour de bon. Ce lundi, le média BPT explique que cette décision n’est pas prise à la légère par le club. Ils envisageraient plusieurs possibilités, notamment celle de rejoindre la Ligue 1 ! Parmi eux, la Serie A, la Liga, l’Eredivisie ou encore la Pro League. Pour le moment, rien n’est fait mais cette situation n’est pas inédite. Plusieurs clubs étrangers évoluent déjà dans des championnats ne correspondant pas à leur pays d’origine. Cela est tout de même rare et ne peut se faire que sous certaines conditions… A voir si Fenerbahçe ira au bout des choses !

🚨 BREAKING ! Fenerbahçe envisagerait de quitter la Super Lig de Turquie ! 😳👋🇹🇷 Le club étudie 5 possibilités : La Ligue 1, la Serie A, la Liga, l’Eredivisie et de la Pro League. (@bpthaber) pic.twitter.com/E61lafxNwm — BeFootball (@_BeFootball) March 25, 2024

La méthode Longoria pour faire exploser les droits TV en France !

Le président de l’OM croit dans le fait de vendre les droits de retransmission du championnat pour plus d’un milliard d’euros. Il a expliqué : « Oui j’y crois. Je suis quelqu’un de positif par nature. C’est une responsabilité des dirigeants de clubs français d’y croire, je suis sûr que la qualité du produit mérite une amélioration. La LFP a acheté MPG, on doit développer les Fantasy. En Espagne, tout le monde parle des Fantasy avec ses amis. Pareil pour le Calcio (Serie A). (…) Il faut générer de l’attention, en parler au quotidien. Cela augmente l’intérêt au niveau national, les clubs jouent le jeu du contenu pendant la semaine. Diffuser les images de l’entraînement, c’est important, cela participe à raconter une histoire.

Pour lui, il faut deux choses : de meilleurs résultats sportifs et un meilleur story-telling autour du produit. « Les résultats sportifs doivent être le moteur du club, explique t-il. Sans cela, on n’est rien et dire le contraire, c’est mentir. Aussi, le prochain cycle de droits TV est très important. On doit travailler avec tous les clubs, l’avenir du foot français passe par cette négociation très importante. Si je ne croyais pas au milliard d’euros espéré par le président de la LFP, je ne serais pas au conseil d’administration de la Ligue. Oui, la Ligue 1 est un championnat fort. Un milliard, oui, pourquoi pas ? On doit travailler sur cette direction. Les droits TV, ce n’est pas seulement regarder des matchs, mais aussi construire l’histoire du foot français pendant la semaine. Le match doit être le summum de tout ce que tu as raconté la semaine. Aussi, cela dépend du nombre de diffuseurs prêts à s’engager. Cela crée de la valeur. »

