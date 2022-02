Ex OM: Quand Rami chambre Messi !

L’OM se déplace à Troyes ce dimanche pour affronter l’ESTAC dans le cadre de la 26e journée de L1. Un match qui sera marqué par la présence d’Adil Rami dans les rangs troyens, ancien défenseur marseillais…

De retour en Ligue 1 après des expériences ratées à l’étranger, Adil Rami revit sous le maillot de Troyes. Le défenseur de 36 ans n’a pas hésité a chambrer Lionel Messi en conférence de presse juste avant son match face à son ancien club, l‘Olympique de Marseille.

Je suis en course avec Messi– Rami

« Cela fait plaisir de revenir en L1. Comme je le disais, c’est une grosse marque. Les gens voient mon côté professionnel que certains ont voulu cacher mais je me fais plaisir, je marque des buts. Je suis même en course avec Messi, c’est pas rien! Franchement, j’en ai déjà parlé avec le staff (Une prolongation). Je me sens bien ici et la ville me le rend bien et ses supporters aussi. J’en ai encore sous la semelle et Troyes m’a remis sous la lumière. Je mets ça dans un coin de ma tête mais pour l’heure ce n’est pas ce qui compte. Les supporters sont tristes, regrette Rami. Il peut y avoir une sorte de fatalisme où on se dit qu’on va devoir voir le club redescendre en Ligue 2… Mais ça c’est pas possible! Comme on dit, je vais donner mon corps à la science. » Adil Rami— Source: Conférence de presse (25/02/21)

Pour le quotidien L’Équipe, Adil Rami était revenu en janvier dernier sur sa relation avec Jacques-Henri Eyraud. Et de sa décision de rejoindre l’OM.

« Eyraud ? C’est l’homme que je déteste le plus dans le monde du football » — Adil Rami

« Eyraud ? C’est l’homme que je déteste le plus dans le monde du football. Je ne veux pas marcher avec lui, je ne veux pas le rencontrer, lui serrer la main. Ces gens ont des ondes négatives et salissent le football. J’ai perdu le premier tour du procès, mais je suis impatient de voir le deuxième tour en appel. Je suis plutôt serein. Si c’était à refaire ? Je serais resté à Séville. Je ne regrette pas d’avoir joué à l’OM, c’est l’une de mes plus grandes fiertés. Mais ce n’était peut-être pas le bon timing. C’est ce que je me dis car ça s’est mal passé avec un président non professionnel et un coach que j’avais déjà eu, et avec lequel ça s’est bien fini à Lille » Adil Rami – Source : L’Équipe (29/01/22)