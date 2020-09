Ex OM : Ribéry brille avec la Fiorentina et obtient même une petite récompense !

Ce samedi soir en marge du match entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz, Frank Ribéry a marqué les esprits avec la Fiorentina en livrant une performance XXL.

L’Olympique de Marseille affrontait ce samedi le FC Metz. Un match qui a du sens pour Mamadou Niang, Bouna Sarr ou encore Frank Ribéry qui ont évolué pour les deux clubs de Ligue 1.

D’ailleurs, l’ancien ailier du FC Bayern Munich jouait au même moment, mais en Italie sous le maillot de la Fiorentina face à l’Inter Milan. L’ex-international français s’est illustré en livrant une passe décisive pour Chiesa qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux.

INCREDIBLE pass from Ribery, Chiesa with the cool finishpic.twitter.com/DCvhz2sMrd

— Karim (@Futball_Karim) September 26, 2020