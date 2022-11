Ex OM : Rudi Garcia est enfin apprécié par les supporters !

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia est salué par les supporters français sur les réseaux sociaux. Commentateur sur les matchs de Coupe du Monde, il semble être apprécié dans cet exercice !

En marge de son travail d’entraîneur à Al Nassr en Arabie Saoudite, Rudi Garcia est consultant pour TF1 lors de cette Coupe du Monde au Qatar 2022. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille semble d’ailleurs être apprécié dans ce rôle de consultant.

Rudi Garcia arrête ta carrière de coach et viens commenter la Ligue 1 — @D_K_M1

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters, Marseillais voire Lyonnais ont salué les commentaires de l’entraîneur français qui est plus souvent critiqué sur ces plateformes. Son analyse apporté durant les rencontres a été plus qu’apprécié.

Rudi Garcia est vraiment bon en tant que commentateur.#FIFAWorldCup | #ARGMEX — BeFootball (@_BeFootball) November 26, 2022

Rudi Garcia qui dit que ce n’est pas une bonne idée de faire rentrer trop de joueurs défensifs… Il explique à merveille pourquoi… Et pourtant c’est exactement ce qu’il faisait en tant que coach de l’OL. Va comprendre. — Anthony (@RafaNadalGoat21) November 26, 2022

Je trouve que Rudi Garcia est un excellent commentateur — Patrick Pereira (@FTactique) November 25, 2022

Juninho détruit Aulas et n’épargne pas Rudi Garcia !

Sur les ondes de RMC dans l’émission Rothen S’enflamme, Juninho est revenu sur son passage mouvementé à Lyon et sa relation très difficile avec Jean-Michel Aulas. Il n’a pas épargné Rudi Garcia, l’ancien coach de l’OM.

« Jean-Michel Aulas, il sait que ce n’est pas moi qui ai refusé Laurent Blanc tout seul. Je pense que Jean-Michel Aulas a eu peur d’assumer, mais cela ne me dérange plus. On le connait, il parle et c’est comme ça. Moi je tourne la page. J’ai été déçu avec beaucoup beaucoup de choses et peut-être lui aussi. Quand je tourne la page, c’est complètement. (…) Pardonner c’est une chose très compliquée pour moi quand tu vas trop loin. Mais bien sûr que ce n’est pas moi qui ai décidé tout seul. Si c’était moi, j’assumerais tout. (…) On a commencé, par exemple, à créer une ambiance de vestiaire. Bien sûr qu’il n’y avait que des Brésiliens qui arrivaient, car ce sont des compétiteurs et ils aiment gagner. Après Rudi a commencé à dire ‘Oui, tu protèges les Brésiliens’. Cela c’est faux. Il a parlé avec Maxence Caqueret en disant que je voulais que Jean Lucas joue à sa place. Regarde la mentalité de cet entraîneur. Regarde cela. (…) Je regardais les entraînements de Rudi. C’était tous les jours la même chose. Tous les jours la même chose. Parfois j’ai essayé de discuter. L’entraînement était filmé et j’ai demandé au mec la vidéo pour lui donner certaines images afin de discuter avec l’entraîneur. (…) Cela commençait à gêner Rudi, mais la porte était fermée. Donc c’est là que, peut-être, Jean-Michel Aulas a vu que le problème était beaucoup plus grand. Il a laissé (couler), il a laissé et après c’est fini. »Juninho – Source : RMC (Rothen S’enflamme) (08/11/22)

