Ex OM : Ultimatum pour le club de Ribery (qui risque gros) !

Après un passage à la Fiorentina, Franck Ribery a décidé de continuer sa fin de carrière en Italie en s’engageant avec le promu, la Salermitana. Mais pour une questions administrative, la lanterne rouge de Serie A risque d’être exclu de la première division italienne…

Avec 8 points en 17 matches, la Salermitana n’est pas au mieux et doit lutter pour ne pas retourner en seconde division. Cette rétrogradation pourrait intervenir avant la fin de la saison et de façon administrative. En effet, selon l’agence de presse italien l’ANSA le club de Franck Ribéry pourrait être exclu du championnat italien dans les prochaines semaines.

La Salermitana exclut de Serie A dès janvier ?

Pourquoi ? Car le propriétaire de la Salermitana, Claudio Lolito, est également celui de la Lazio Rome. Les deux clubs ne peuvent pas évoluer au même échelon comme l’indique le règlement. La SAlermitana devait être vendu mais il n’y aurait aucunes négociations substantielles en cours. Du coup, sans offre de rachat ferme d’ici au 31 décembre, le club de Salerne devrait exclu de la Serie A. Un coup dur pour le milieu offensif de 38 ans…

Salernitana, trustee: “Nessuna offerta accettabile. Chiediamo di finire campionato”https://t.co/xvd4zUhL0D — Fcinter1908 (@fcin1908it) December 16, 2021

Super joueur et homme fantasque c’est souvent cette image que laisse Franck Ribery. Son ancien coéquipier à l’OM, Mamadou Niang nous avait raconté l’investissement incroyable de l’ancien ailier gauche du Bayern, un grand professionnel qui vomissait après les matches…

Ribery vomissait ses tripes car il était vidé — Niang

« On est arrivé en même temps avec Franck, on était dans le même hôtel avec nos femmes, on presque vécu 2 mois avant de trouver notre logement. C’était un extra-terrestre. En prépa, on ne le connaissait pas, il arrivait de Galatasaray, il a surclassé tout le monde. (…) On était sur le banc lors du premier match amical, Fabien m’avait dit, il sort d’où ce joueur, c’est un monstre ? Il courait partout. Je me demandais s’il pouvait tenir à fond comme ça. (…) Franck il se donnait tellement à 100% qu’à la fin des matches la première chose qu’il faisait quand il rentré au vestiaire c’est d’aller aux toilettes pour vomir. Il vomissait ses tripes car il était vidé. Il avait tellement tout donné, tu ne pouvais pas lui parler, il allait vomir de fatigue, de douleur. C’était incroyable ce joueur. (…) On a été en vacances ensemble, je suis allé le voir à Munich, il m’avait invité à La Fio. On est souvent au téléphone ensemble. En vacances, c’était incroyable car il se levait le matin, il allait faire 40 à 1h de footing à du 16km, c’était une machine. Il ne s’arrêtait pas, il prenait une semaine et c’est tout. Deux semaines avant la reprise il était déjà au centre d’entrainement du Bayern. » Mamadou Niang – source : FCMarseille (11/11/2021)

