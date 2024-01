Ex-OM: Un ancien flop retrouve des couleurs en Australie !

Après des années difficiles, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Zinédine Machach retrouve aujourd’hui des couleurs en Australie.

Passé par l’OM entre 2016 et 2017, Zinédine Machach a depuis sillonné l’Europe, cumulé les mises au placard ou encore essuyé les relégations en Italie, aux Pays-Bas et en Grèce. Le milieu de 28 ans s’épanouit désormais en Australie au Melbourne Victory, tout comme Valère Germain, qui évolue lui au Macarthur FC, club basé à Sydney.

A LIRE AUSSI: Mercato OM : Cette piste à gauche file ailleurs !

« I’m so happy to live here because I think it is one of the best cities in the world. »

Zinédine Machach is loving life in Melbourne and has quickly become a player fans just love to watch.

🎥 Hear more from Zizou about his story. pic.twitter.com/grxt1lZUdn

— Melbourne Victory (@gomvfc) January 12, 2024