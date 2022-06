Ex-OM : Un ancien joueur fustige le choix de Mbappé !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un club de Ligue 1 arrive sur une piste de Pablo Longoria !

Interrogé en marge du VIIIe Tournoi Solidaire de Golf, organisé par l’association des anciens footballeurs du Real Madrid, Alfonso Perez, ancien joueur de l’OM où il a disputé seulement 13 matchs sous le maillot olympien et idole du club phare de la capitale espagnole a fustigé le choix de Mbappé de prolonger au PSG et donc de ne pas signer au Real Madrid.

«On était tous impatient de le voir, on était convaincu qu’il viendrait. Il a dû subir beaucoup de pressions, mais en France, c’est une idole. Il a eu des pressions du Qatar, du président de la France et il a décidé de rester. Mbappé gagnera beaucoup d’argent mais, en termes de titres, il n’y aura aucune comparaison avec ce qu’il aurait eu au Real Madrid. Le PSG gagne presque tous les ans en France vu ses joueurs et son budget, mais en Europe, c’est différent. Encore plus si tu affrontes le Real Madrid» Alfonso Pérez – Source : Tournoi Solidaire de Golf (06/06/2022)

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un attaquant niçois dans le viseur de Longoria?

Si j’avais pris ma décision, je l’aurais dit – Mbappé

Si en Espagne la nouvelle ne passe pas, interrogé en avril dernier par Prime Vidéo, Kylian Mbappé avait laissé planer le doute concernant une arrivée au Real Madrid cet été.

« Les 200 buts de Cavani ? Je suis ambitieux mais voilà je ne battrai pas Cavani à la fin de la saison (rires). L’année prochaine ? Qui sait. Je n’ai pas fait mon choix pour l’année prochaine. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis, car il y a de nouveaux éléments. Je n’ai pas envie de me tromper. Je peux comprendre que ça tarde un peu pour les supporters, car on en parle tous les jours. Mais si j’avais pris ma décision, je l’aurais dit. C’est un choix personnel. Je n’ai de compte à rendre à personne. Dans les bonnes choses et les mauvaises, j’ai toujours assumé. Je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. Je prends mon temps » Kylian Mbappé – Source : Prime Vidéo (03/04/22)