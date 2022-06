Mercato OM : Un club de Ligue 1 arrive sur une piste de Pablo Longoria !

Actuellement à l’AS Roma et fraîchement vainqueur de la Conférence League, Jordan Veretout pourrait bien être le premier coup de Pablo Longoria, après avoir raté la prolongation de Boubacar Kamara. Le transfert du milieu de la Roma pourrait se finaliser autour de 15 millions d’euros, mais très récemment, un autre club de Ligue 1 semble s’être mis dans la course dans le dossier et pourrait bien coiffer l’OM sur le poteau.

D’après les informations du journaliste italien Nicolo Shira, José Mourinho ne voudrait plus de Jordan Veretout la saison prochaine. Pourtant titulaire et élément important de l’AS Roma depuis son arrivée au club. L’international français a vu son temps de jeu baisser depuis cet hiver ou Mourinho a fait venir son compatriote, Sergio Oliveira, en provenance du FC Porto. Alors que l’OM s’est montré intéressé par les services de Jordan Veretout, le LOSC serait entré dans les négociations pour l’international français.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un attaquant niçois dans le viseur de Longoria?

L’AS Roma, très intéressé par le profil du latéral droit turc Zeki Celik et pourrait utiliser Veretout comme monnaie d’échange pour que les deux parties soient satisfaites. Si ce deal se fait, ce serait un nouvel échec pour Pablo Longoria qui avait pensé à Jordan Veretout pour pallier le départ acté depuis trois semaines de Boubacar Kamara. Auteur de 4 buts et 10 passes décisives en 50 matchs cette saison avec le club de la Louve devrait être cédé pour une somme située entre 10 et 15 millions d’euros. Une somme qui satisfait l’OM mais avec l’intérêt prononcé de la Roma pour Celik pourrait nuire à une arrivée de Veretout sur la Canebière.

Formé à l’OM et au centre du système de Jorge Sampaoli cette saison, Boubacar Kamara a choisi de quitter l’OM de manière libre sans que le club puisse avoir une indemnité de transfert. Aston Villa, le club qui a terminé 13ème de Premier League a déjà annoncé officiellement la signature du néo-international français. Pablo Longoria avait tout fait pour le prolonger, plusieurs médias ont parlé d’une promesse faite cet hiver par l’agent de Kamara concernant une possible prolongation et sur le fait que Kamara ne partirait pas libre.

A LIRE AUSSI : OM : Les « doutes » de Djellit sur Boubacar Kamara !