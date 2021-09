Ex OM : Un point de chute pour Ben Arfa ?

Son nom a figuré parmi les rumeurs du côté de l’Olympique de Marseille cet été. Alors qu’il n’entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli, Hatem Ben Arfa pourrait trouver un nouveau point de chute en Tunisie.

Son nom est apparu cet été parmi une multitude d’autres noms. En effet, L’Equipe révélait qu’il y avait eu des contacts directs entre Jorge Sampaoli et Hatem Ben Arfa. Dix ans après son premier passage à l’OM, le milieu offensif n’est finalement pas revenu en cité phocéenne.

Alors que le quotidien sportif évoquait que c’était Jorge Sampaoli qui avait contacté Hatem Ben Arfa, il s’agirait de l’inverse. Le technicien argentin aurait accepté de lui répondre mais aurait refusé le deal pour ne pas trahir la confiance de son président. En conférence de presse, Pablo Longoria avait justement tenu à faire le point sur ce dossier en juillet dernier.

« Ben Arfa? À vrai dire, j’ai été étonné de voir cette rumeur. j’ai du respect pour lui, c’est un joueur qui m’a procuré du plaisir. C’est un joueur pour lequel j’étais capable d’acheter un billet, en particulier quand il était à Nice. J’ai vu beaucoup de matchs, ça me faisait plaisir. Ce que je n’apprécie pas du tout, en revanche, c’est qu’on rende public des discussions individuelles et qu’on se serve de l’OM à des fins personnelles. C’est quelque chose que je n’accepterai jamais, c’est le contraire de la mentalité de groupe. Je précise que c’est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, et pas le contraire. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (07/07/2021)

Ben Arfa dans le viseur de l’Espérance de Tunis ?

Libre de tout contrat depuis son départ des Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa figurerait tout de même dans les papiers d’un club. À en croire les informations révélées par Foot Mercato, c’est l’Espérance de Tunis qui aurait noué des contacts avec l’ancien olympien. Il ne s’agirait pas de la première fois puisque le président Hamdi Meddeb rêve de l’attirer depuis de nombreuses années.

Alors qu’il n’a jamais caché son amour pour la Tunisie et pour l’Espérance de Tunis, Hatem Ben Arfa ne serait pas insensible à cet intérêt. S’il a déjà refusé des offres en provenance d’Italie, de Turquie ou d’Espagne, Lille serait également intéressé par son profil. Reste à savoir vers quelle destination il se dirigera…