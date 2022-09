Ex OM : Zambo-Anguissa a épaté tout le monde face à Liverpool !

Le milieu de terrain Camerounais a réalisé une prestation XXL contre Liverpool ce mardi soir lors de la première journée de la Ligue des Champions (4-1).

Le Napoli a idéalement débuté sa campagne de Ligue des Champions ce mardi soir en surclassant Liverpool (4-1) au Stade Diego Maradona. Avec un jeu porté vers l’attaque et un milieu très compact, les Italiens ont étrillé les Reds dans tous les compartiments du jeu. Pour son premier match de Ligue des Champions, l’ancien marseillais André-Franck Zambo Anguissa a livré une prestation de premier choix.

Il Mattino sur Anguissa (8,5) après #NapoliLiverpool : « Il n’est pas humain, il n’est pas de cette planète. Milner semble un gamin d’une école de foot face à lui. Il a la fantaisie, le volume, la vision de la passe. Et il marque. » pic.twitter.com/EKJMcovX9q

Le milieu de terrain Camerounais, revenu en grâce depuis son arrivée dans le sud de l’Italie, a été rayonnant lors de cette première journée. Harcelant le porteur de balle comme jamais, L’ancien milieu de l’OM s’est montré tranchant dans ses interceptions. Il a montré une nouvelles fois des qualités athlétiques impressionnantes en se projetant très régulièrement à l’attaque, il inscrit le but du break à la suite d’un magnifique une-deux avec Piotr Zieliński. Il est à l’origine de deux autres buts de son équipe. Devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Luciano Spalletti, Zambo Anguissa a éclaboussé de sa superbe son premier match de Ligue des Champions.

Zambo Anguissa vs Liverpool



Zambo Anguissa’s first half by numbers vs. Liverpool:

90% pass accuracy

9 ground duels won

5 tackles won

2/2 dribbles completed

1/1 long balls completed

1 key pass

1 goal

Oozing confidence. 😎 pic.twitter.com/TvmlWXeSeD

— Statman Dave (@StatmanDave) September 7, 2022