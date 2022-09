OM : La folle soirée de Joey Barton avec les supporters marseillais

L’ancien joueur anglais de l’OM Joey Barton (2012 -2013) était en tribune avec son fils hier soir à Londres dans le parcage Marseillais. Il a également défilé avant le match avec le cortège des différents groupes de supporters dans les rues de la capitale anglaise.

Joey Barton n’aura joué qu’un an à Marseille mais aura marqué la cité phocéenne par son naturel et son franc parler. Hier, c’est tout d’abord dans un pub qu’il est allé à la rencontre de supporters marseillais avant de partir dans le cortège direction le Tottenham Hotspur Stadium. Pendant toute la soirée, il a enchainé photos et selfies et en a même profité pour adresser un petit message à Neymar.

Après la fin de sa carrière en 2017, l’ex international anglais ( 1 sélection) a pris les rênes de l’équipe de Fletwood Town en troisième division anglaise. Aujourd’hui, il entraine les Bristol Rovers, toujours en D3 anglaise.

I want to thank and give special credit to @Joey7Barton tonight. He took about 300 photos with OM fans today between the pub, the march from Seven Sisters to the stadium and within the stadium too.

Not sure how he had the energy to do it all night. OM for life. As am I.

— Calum Campbell (@Camclaret1Calum) September 7, 2022