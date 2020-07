Eyraud lance les hostilités, Ajroudi contre attaque, le cas Maxime Lopez… Les 3 infos OM à ne pas manquer !

Tous les soirs à 20h10, FCmarseille vous propose les infos et rumeurs mercato. Au programme ce mercredi : L’OM qui tape du poing sur la table suite aux rumeurs de rachat, la riposte de Mohamed Ajroudi, et l’avenir de Maxime Lopez

vente om : l’om attaque ajroudi et boudjellal…

Dans un communiqué publié sur leur site, l’Olympique de Marseille a choisi d’attaquer frontalement les candidats au rachat du club, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal.

une suite judiciaire !

Dénonçant une tentative de déstabilisation du club, les actuels dirigeants de l’Olympique de Marseille ont choisi d’assigner en justice messieurs Ajroudi et Boudjellal :

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille. Depuis la reprise du club par Frank McCourt en 2016, l’Olympique de Marseille met en oeuvre un plan stratégique global à long terme pour restaurer l’ambition du club, atteindre l’excellence à la fois sur le terrain et en dehors, et apporter de la stabilité à une nouvelle organisation plus professionnelle. Depuis plus de trois semaines, Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal ont entrepris une campagne médiatique pour déstabiliser le club. L’Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation. A aucun moment Monsieur McCourt n’a envisagé de céder sa participation dans Olympique de Marseille SASP à Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal. Contrairement à ce qui a pu être affirmé dans les médias, ni Monsieur McCourt ni quiconque appartenant au groupe McCourt et à l’OM n’a eu le moindre contact avec eux ou leurs conseils. Ce comportement non professionnel et sournois est une attaque à l’encontre de l’OM et de ses supporters. À un moment où le club a obtenu des succès significatifs et est en train de bâtir un avenir prometteur, ces deux individus ont décidé de lancer une campagne destructrice et égoïste basée sur des tromperies et des mensonges. Personne ne devrait utiliser l’Olympique de Marseille afin d’asseoir sa notoriété personnelle et au mépris des règles les plus communément admises dans le monde des affaires. L’Olympique de Marseille a décidé d’agir en justice à l’encontre de Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal. Une assignation préparée par le cabinet Malka et Associés leur a été délivrée ce jour par huissier. Il est désormais temps de se concentrer pleinement sur la première saison du club en Ligue des Champions depuis sept ans »

Olympique de Marseille

… Et Leur riposte ne s’est pas fait attendre !

Suite à l’assignation des dirigeants de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi a choisi de riposter. Et lui aussi se réserve la possibilité de faire valoir ses droits en justice. Ambiance…

La direction actuelle de l’Olympique de Marseille a lancé une campagne de presse dénigrante à l’encontre de Monsieur Mohamed Ayachi Ajroudi. Cette stratégie agressive fondée sur une assignation qui ne résiste pas à l’analyse et qui contient des contrevérités ne doit tromper personne. Cette procédure relève à l’évidence de visées plus médiatiques que juridiques. Monsieur Mohamed Ayachi Ajroudi est un entrepreneur et homme d’affaires sérieux et respectable, passionné par le football, voulant faire de ce sport universel un vecteur de rassemblement et d’unité. Il a choisi l’OM parce que Marseille est justement la ville dans laquelle ce sport contribue fortement au dialogue et à la fraternité au-delà des fractures habituelles de nos sociétés. Son projet a déjà rencontré un écho très important chez les supporters qui sentent la sincérité de son engagement pour l’OM dont il sait, lui, que c’est bien plus qu’une entreprise ! Nous ne laisserons en aucun cas porter atteinte à son honneur et à sa considération. Dans ces conditions, nous réagirons par toutes voies de droit à ces tentatives de déstabilisation.

Yves Moraine, Olivier Pardo et Jonathan Siahou. Avocats de Mohamed Ayachi Ajroudi. La Provence 22/07/2020

Maxime lopez, parti pour rester ?

Annoncé avec insistance au FC Séville, Maxime Lopez est pour l’instant toujours Olympien. Et selon son entraineur André Villas Boas, le club n’a reçu aucune offre pour son milieu de terrain :

Aujourd’hui, de ce que je sais, on n’a pas d’offres pour nos joueurs. Maxime Lopez au FC Séville ? J’ai vu. Mais officiellement, on n’a rien. On a plutôt une bonne relation avec Séville. Je n’ai pas ce type d’information. De toute façon, on est dans une relation ouverte avec les joueurs. Dès les premiers jours, je leur ai dit de venir me voir si jamais ils avaient une offre sportivement et/ou financièrement intéressante pour eux. »

André Villas-Boas – source : La Provence