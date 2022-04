Feyenoord : Slot impressionné par l’OM

L’Olympique de Marseille s’est incliné face au Feyenoord Rotterdam (3-2) à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence, malgré des buts de Bamba Dieng et Gerson. Arne Slot, entraîneur du club hollandais s’est exprimé au terme de la rencontre en conférence de presse.

Match disputé entre les deux équipes, beaucoup d’occasions des deux côtés mais à la fin l’OM s’incline (3-2) sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. Cette rencontre a été marquée par l’étonnante fébrilité de la défense marseillaise et par le manque d’efficacité en attaque avec plusieurs occasions franches ratées par l’OM. Jeudi prochain aura lieu la demi-finale retour, l’OM, toujours en vie, devra rattraper un léger retard d’un but. Malgré les erreurs défensives et d’inattention, le niveau de l’OM dans ce match a été loué par l’entraîneur du Feyenoord Arne Slot.

En conférence de presse, Arne Slot a encensé l’OM en le qualifiant comme son meilleur adversaire de la saison. Le technicien hollandais reste néanmoins prudent en vue du match retour à Marseille.

C’est un bon résultat pour nous, mais on sait que c’est dur de jouer à Marseille. On a eu beaucoup de bons adversaires, mais c’est la meilleure équipe qu’on ait affrontée jusqu’ici. On va là-bas avec un bon résultat en main, mais on sait très bien que ce n’est pas encore fait, mais oui je suis confiant pour le retour mais ça va être dur. Et oui nous avons à jouer dimanche et nous aurons donc le même calendrier que Marseille. Je pense que les risques que Marseille prend en défense, c’est leur style et c’est pour ça que je les admire. C’est ce qui les a amenés second en Ligue 1. Mais aujourd’hui ils sont tombés sur une équipe qui presse énormément. Avant de rêver de la Coupe, il faut encore jouer un très grand match à Marseille. À la base Payet était attaquant puis il s’est baladé un peu partout et c’était dur à contrôler. Marseille a changé de système plusieurs fois, c’était un peu difficile. En 1ère MT, on a plutôt maîtrisé le jeu et c’était bon. En seconde, on a dû s’adapter et c’est pas toujours simple dans une ambiance comme celle-là. Ça ressemble au City de Guardiola ? Bon c’est un tout autre niveau chez eux. On fait bien certaines choses, c’était un beau match mais c’est tout, c’est la seule ressemblance. » Arne Slot – Source : Conférence de presse (28/04/2022)