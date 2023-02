Florent Germain (RMC): « L’OM ne peut pas se priver de ce joueur ! « 

Arrivé à l’été 2022 en provenance d’Arsenal, en prêt sans option d’achat, Nuno Tavares devient un titulaire aux yeux de Tudor. Dans l’émission Virage Marseille, Florent Germain (journaliste RMC) affirme que Tavares peut encore s’améliorer pour combler ses lacunes défensives.

Depuis son arrivée à l’OM, Nuno Tavares a joué 27 matchs et marqué 6 buts. Dans l’émission Virage Marseille sur BFM Marseille le journaliste de RMC Sport, Florent Germain a donné son sentiment sur le joueur prêté par Arsenal sans option d’achat.

Tavares peut encore se perfectionner

»J’estime que l’OM ne peut pas se priver de ce joueur, même si malheureusement, on connaît ses défauts. S’il n’avait pas ses défauts là, il ne serait probablement pas à l’Olympique de Marseille et Arsenal l’aurait gardé. Il apporte de la puissance, de la rapidité et oui, en défense il peut encore se perfectionner, c’est un jeune joueur. On sent aussi qu’il n’est pas à 100%, il revient d’une blessure à la cuisse. Nuno Tavares est un titulaire indiscutable, mais il a des petits défauts qui font partie de son jeu » Florent Germain – Source : Virage Marseille/BFM Marseille (20/02/2023)