On connaît l’arbitre du Clasico ! Cette piste de Longoria sort du silence, grosses altercations vs Toulouse… Les 3 infos OM de ce mardi !

OM – PSG : On connaît l’arbitre, et ça ne va pas plaire aux supporters !

L’annonce du nom de l’arbitre pour les matchs de l’OM est toujours un moment douloureux pour certains supporters ! Cette fois-ci pour le Clasico qui aura lieu ce dimanche, ce sera Clément Turpin !

Déjà arbitre du Clasico entre l’OM et le PSG à l’aller au Parc des Princes, ce sera Clément Turpin qui officiera ce dimanche ! Pour une rencontre d’une importance capitale en Ligue 1, il étai quasiment certain qu’il s’agirait de cet arbitre, considéré comme l’élite par la FFF. Seulement, il n’est pas très apprécié des supporters marseillais qui se souviendront notamment qu’il a mis un carton rouge à Samuel Gigot lors de la première rencontre face au PSG en début de saison.

🚨 OFFICIEL ! Clément Turpin sera l’arbitre du Classique OM-PSG ce dimanche ! 🇫🇷 pic.twitter.com/kZWqpKMHAR — BeFootball (@_BeFootball) February 21, 2023

Je pense que le match sera beaucoup plus difficile — Di Meco

🎙 Di Meco : « L’OM a marché sur le PSG en Coupe, ça c’est fait. Tu peux le refaire, mais tu peux te dire qu’en face, ils ne vont pas courber l’échine deux fois. Mais je pense que ça va être beaucoup plus difficile dimanche, d’abord parce qu’il y a le retour de Mbappé… » pic.twitter.com/UsCh2hyVOO — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 20, 2023

« L’OM a marché sur le PSG, ça veut dire que tu peux le refaire. Mais je pense que le match sera beaucoup plus difficile. D’abord, parce qu’il y a le retour de Mbappé. Du coup, le bloc que tu as mis à 50 mètres de ton but, il va falloir le mettre à 30-35 mètres et ce n’est plus pareil. Et ensuite, quand tu l’as déjà fait une fois, tu te dis qu’en face ils ne vont pas courber l’échine une deuxième fois. Mais bien sûr que l’OM est en position idéale. Tu t’es qualifié contre le PSG en Coupe de France, tu es toujours à cinq longueurs en championnat. Et si tu gagnes ce match-là, tu reviens à deux longueurs avec des ambitions revues à la hausse. Et au pire, si ça tourne mal, tu es toujours en course pour tes objectifs de la saison » Eric Di Meco – Source : RMC (20/02/23)

OM : De grosses altercations entre supporters toulousains et marseillais !

Le journal l’Indépendant rapporte que dans l’après midi du 19 février, des supporters de l’OM se sont battus à deux reprises avec des militaires à Carcassonne. Il n’y a pas eu de blessés graves, ni d’interpellations et aucune enquête n’a été ouverte.

En marge de la victoire 3-2 de l’OM contre le TFC, le 19 février, des affrontements ont eu lieu à Carcassonne avec des supporters de l’OM. Selon le quotidien l’Indépendant, les supporters de l’OM se trouvaient sur la place Carnot à Carcassonne, où ils ont fait escale, avant de se rendre au Stadium de Toulouse. Vers 15h une première altercation a eu lieu entre les supporters de l’OM et les militaires. Les marseillais affirment avoir été provoqué par des maillots du PSG. Vers 17h une deuxième altercation se déroule entre 80 supporters de l’OM et 60 militaires présents sur la place. La police est intervenue pour mettre fin à cette bagarre. Un militaire aurait été blessé légèrement à la tête selon l’Indépendant . Aucune interpellation n’a eu lieu. Et aucune plainte n’a été déposé.

19.02.2023🇫🇷 Marseille vs military (Military from 3eme RPIMa), Militarys run (In Carcassonne) https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/b5Oy7xwbih — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 19, 2023

Pour rappel les supporters de l’OM avait été interdit de se déplacer dans le centre ville de Toulouse, avant le match. 8 jours après avoir subi la même interdiction lors du déplacement de l’OM à Clermont.

C’est bien de gagner comme ça avant le PSG !

« C’était une belle victoire contre une équipe de Toulouse fantastique. Je l’ai dit aux joueurs à la mi-temps, si on veut gagner on doit être très bons. Ce qu’on a fait une première ce n’était pas suffisant parce qu’ils sont bons physiquement mais aussi psychologiquement. On doit être très forts et moi j’étais confiant et je pense qu’on a fait une très bonne seconde période. J’aime ce genre de victoire quand vous êtes menés et vous renversez le match; C’est bien parce que ce n’était pas facile et on doit continuer à gagner parce que les autres équipes ont gagné en haut du classement. C’est bien de gagner comme ça pour préparer le match de dimanche prochain. Bien sûr le match face à Paris est un match spécial, cela nous a donné de la confiance de les battre en coupe de France, mais cela ne change rien. Je ne sais pas qui sera présent du côté du PSG, à cause de certaines blessures mais doit répéter ce type de match ». Igor Tudor – Source Prime Video (19/02/23)

Mercato : Mon transfert à l’OM a été annulé à la dernière minute ! J’avais même choisi mon numéro ! » L’Olympique de Marseille a longtemps cherché un buteur durant le mercato hivernal. Le départ de Bamba Dieng et le volte face de Moffi a obligé le club marseillais a étudié plusieurs pistes dans les derniers jours du marché des transferts. Les dirigeants ont finalement misé gros sur Vitinha mais un autre attaquant était visiblement tout proche de rejoindre l’OM.

« Le fait est que mon transfert à l’Olympique de Marseille dans la fenêtre d’hiver était une affaire conclue. Même mon numéro de maillot a été choisi, cependant, l’accord a été annulé à la dernière minute et je suis resté au Bayer Leverkusen » Sardar Azmoun – Source – Federation Iranienne de football.

Il y a quelques jours, dans l’émission Débat Foot Marseille l’ancien joueur de l’OM et consultant de FCM Jean Charles de Bono a donné son sentiment sur le jeune attaquant Vitinha recruté durant le mercato hivernal.

Vitinha a le temps pour s’adapter

»Ca lui laisse le temps d’observer, de savoir comment l’OM veut évoluer dans un système. Mais aussi d’apprendre aux cotés de Sanchez. Il va prendre beaucoup d’enseignements. Si Vitinha a cette intelligence de pouvoir pomper tout ce qu’il y a de bon chez Sanchez et d’éliminer ce qu’il a peut-être de mauvais en lui, en plus d’avoir les conseils de Jean-Pierre Papin, il va s’améliorer à grande vitesse. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/02/2023)