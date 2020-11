Formation : « À l’OM ce qui me choque c’est qu’il n’y a pas de passerelle pour les jeunes… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille concernant l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Niels Nkounkou. Le latéral gauche formé à l’OM réalise des débuts remarqués à Everton. Notre journaliste Mourad Aerts ne comprend pas pourquoi l’OM ne propose pas de passerelle entre les jeunes du centre de formation et l’équipe une.

Niels Nkounkou s’est engagé cet été avec Everton. Formé à l’Olympique de Marseille, le jeune latéral gauche a déjà disputé son premier match de championnat (vs Newcastle) et semble impressionner les observateurs. Dans le dernier Débat Foot Marseille de ce Lundi, notre journaliste Mourad Aerts évoque la politique de formation défaillante de l’OM.

« Il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Le premier c’est l’entourage, le fait que maintenant les jeunes à 16 ans ou 17 ans sont devenus un marché pour tout un tas d’intermédiaires et d’agents, cela complique le sportif et pousse à avoir des politiques salariales qui ne sont pas cohérentes. Le deuxième c’est quand même qu’on peut se dire aussi que Nkounkou arrive à Everton et qu’il y a un plan pour lui. Il va jouer il match de Cup et ne va pas voir Yuto Nagatomo devant lui. Il y a l’impression que tu sais ce que tu vas faire avec lui, il y a un plan sportif. Peut-être que s’il y avait été mauvais dans les matchs de Cup, il n’aurait pas joué après. Ce plan a été tenu et respecté. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Moi ce qui me choque à l’OM et sa formation depuis toujours c’est qu’il n’y a pas de passerelle pour les jeunes s’ils ne jouent pas ! »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (02/11/2020)