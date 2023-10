Fortunes diverses pour les adversaires, la décla de Beckham et Deschamps parle de Clauss… Les 3 infos OM de ce mardi

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : quel weekend pour les adversaires de l’OM en Ligue Europa, Beckham était fan d’un maillot de l’OM et Deschamps content de voir Clauss heureux !

Fortunes diverses pour les adversaires de l’OM

Après une deuxième journée de Ligue Europa mouvementée et riche en buts, les adversaires de l’Olympique de Marseille ont retrouvé leurs championnats respectifs, avec plus ou moins de réussite.

Les adversaires de l’OM en Ligue Europa ont retrouvé leurs championnats respectifs, avec plus ou moins de réussite, après une deuxième journée de phase de poules mouvementée.

Avec seulement un point en deux matchs, Brighton n’a pas réalisé les débuts escomptés en C3, pour sa première participation de l’histoire dans une Coupe d’Europe. Afin de se relancer, les Seagulls recevaient un adversaire de prestige ce dimanche en premier League: Le Liverpool de Jürgen Klopp. Après avoir impressionné contre Newcastle (3-1) et à Old Trafrod face à Manchester United (1-3), les hommes de Roberto De Zerbi sont brutalement descendus de leur nuage la semaine dernière après avoir été corrigés par Aston Villa (6-1). Profitant d’une meilleure entame, Brighton mène rapidement avant de se faire surprendre par un doublé de Mohammed Salah (40, 45e). Ils parviendront toutefois à égaliser en fin de rencontre par l’intermédiaire de Lewis Dunk (78e). Un bon point de pris face à un concurrent direct. Toutefois, le sixième de l’exercice précédent reste sur quatre matchs sans victoire et se déplacera sur la pelouse de Manchester City après la trêve internationale.

L’AEK Athènes, sans doute l’équipe du groupe la plus en réussite du week-end, s’est imposé face au Panetolikos (3-0), décrochant ainsi sa quatrième victoire de la saison. À l’instar de l’OM, les joueurs de Matías Almeyda menaient 2-0 à la mi-temps avant de corser l’addition en fin de match. Après sept journées de championnat, les Athéniens occupent la quatrième place avec 14 points, à égalité avec le PAOK et à 5 longueurs du leader, l’Olympiakos.

A LIRE AUSSI: Ex OM: L’incroyable frappe de Gerson !

L’Ajax Amsterdam en crise

De son côté, l’Ajax Amsterdam traverse une forte tempête. Malgré deux matchs nuls lors des deux premières journées de Ligue Europa face à l’OM et l’AEK Athènes, les Néerlandais viennent d’enchaîner une troisième défaite consécutive en championnat contre Alkmaar à domicile (1-2). Concédant l’ouverture du score en fin de première période (0-1, 45e), les hommes de Maurice Steijn encaissent un deuxième but à l’heure de jeu. Ils parviendront tout de même à réduire l’écart en fin de rencontre grâce à l’ancien toulousain Branco van deen Boomen (78e), entré en jeu dix minutes auparavant. Après six journées, l’Ajax occupe une inquiétante 16e place en Eredivisie et n’a plus gagné le moindre match depuis le 24 août dernier.

Beckham était fan du maillot de l’OM

David Beckham a terminé sa carrière de joueur au Paris Saint-Germain. Pour autant, ce dernier a confié à TheyThinkKitsAllOver que son maillot préféré des années 90 était bien celui de l’OM…

A la question de TheyThinkKitsAllOver sur son maillot préféré dans années 90, David Beckam a été honnête. « Ma réponse va être polémique, parce que j’ai joué pour le PSG à la fin de ma carrière, mais il y avait un maillot de Marseille tout blanc, brillant, avec trois bandes bleues. Je ne sais pas comment je me suis retourné avec un maillot de l’OM en étant enfant, mais ç’a été un de mes maillots préférés ».

A lire : OM : Emballé par le jeu offensif de Gattuso, Dugarry a un gros doute…

Ma réponse va être polémique

David Beckham on his favourite 90’s football kit via @netflixqueue The man has some serious style 👀 pic.twitter.com/PWxfqjTndq — They Think Kits All Over (@TheyThinkKits) October 8, 2023

Deschamps content pour Clauss

De retour en Équipe de France, Jonathan Clauss pourrait disputer l’une des deux rencontres lors de ce rassemblement en raison des absences.

Le piston, devenu arrière droit avec l’OM sous les ordres de Marcelino et également depuis l’arrivée de Gattuso, fait son retour en Équipe de France, lui qui a raté la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un come-back des plus logique, tant Jonathan Clauss performe sous le maillot olympien, en alliant technique défensive et une capacité à faire des différences offensivement, notamment au niveau de la dernière passe. Des qualités que ne possèdent pas forcément les autres candidats au poste qui sont Benjamin Pavard et Jules Koundé, qui a d’ailleurs déclaré forfait pour ce rassemblement. Pavard, récemment transféré à l’Inter Milan en provenance du Bayern Munich, ne souhaite plus jouer comme latéral droit, ce qu’à confirmé Didier Deschamps. Une opportunité pour le Marseillais d’être titulaire ce vendredi face au Pays-Bas, pour le compte des éliminatoires à l’Euro 2024, ou contre l’Écosse, en amical, mardi prochain.

A LIRE AUSSI: Mercato ex OM : Marcelino va déjà reprendre un banc? Il impose ses conditions !

« Je ne peux pas lui enlever cette immense déception mais s’il est là aujourd’hui, c’est qu’il le mérite »

Interrogé sur le sujet par Téléfoot, l’ex-Lensois a dévoilé ses émotions : « C’est encore un rêve d’enfant, mais cette fois j’y vais avec plus de convictions : c’est un autre Jo’ qui est ici ! J’étais à la sieste, et quand je me suis réveillé, la bonne surprise ! Je n’ai pas été sélectionné, on est allé en finale : c’était malgré tout un bon choix du sélectionneur à ce moment-là… », a confié Clauss.

💬 Didier Deschamps sur le retour de Jonathan Clauss : « Il joue plus régulièrement avec ses propres qualités de latéral droit. » pic.twitter.com/3DJ3RxeZtN — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 5, 2023

Le sélectionneur des Bleus s’est exprimé sur le latéral phocéen et son retour : « On a maintenu le contact. Je peux avoir des discussions avec les joueurs quand ils sont là, c’est toujours mieux en tête-à-tête. Je ne garde pas un contact régulier avec tous les joueurs, mais à partir du moment où ils restent dans les pré-listes et que je considère qu’ils ont un rôle à jouer, c’est surtout le suivi qui est important. Même s’ils ne sont pas sélectionnés, on continue d’évaluer leurs performances par rapport à la concurrence. (…) Il a la banane, le sourire. Il ne joue pas sa vie, ce n’est pas un examen de passage. Je ne peux pas lui enlever cette immense déception (l’absence au Mondial), mais s’il est là aujourd’hui, c’est qu’il le mérite », a affirmé Deschamps.