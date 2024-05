Franck Haise a tranché, fuite des pépites ? C’est confirmé pour Conceicao… les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi:

La direction de l’Olympique de Marseille est toujours à la recherche du futur entraîneur de l’OM. Ce ne devrait pas être Paulo Fonseca que l’on annonce du côté de Milan. Le nom de Franck Haise est également évoqué, mais ce dernier pourrait rejoindre un autre club de Ligue 1.

L’état major olympien aimerait bien annoncer le nom du futur entraîneur de l’OM d’ici la fin de la semaine. Cette tâche ne sera pas simple car le club olympien doit faire face à la concurrence de clubs étranger et français sur certains dossiers. Paulo Fonseca était la piste prioritaire. Le coach portugais est désormais proche de s’engager avec le Milan AC.

Une autre piste pourrait s’éloigner. Il s’agit de celle du joueur de Lens, Franck Haise. En effet selon les informations du journal l’Equipe, ce dernier serait en discussion avec l’OGC Nice. La perspective de rejoindre le club de la côte d’Azur le séduit. Un accord contractuel est même pas loin d’être trouvé annonce le quotidien sportif ce lundi. C’est donc une nouvelle piste qui pourrait s’envoler pour l’Olympique de Marseille.

Sur RMC, l’ancien défenseur Claudio Caçapa a estimé que Franck Haise serait un bon choix pour l’OM. « Je le connais. On a passé les diplômes ensemble. Il est prêt. Si c’est lui que Marseille décide d’aller chercher, il est prêt. Le travail qu’il a fait à Lens le démontre. Il n’a même pas besoin de parler. Avec ce qu’il a fait à Lens, il est capable d’entraîner dans les plus grands clubs. Il est capable.»

L’Olympique de Marseille reprend du poil de la bête dans le secteur de la formation… Ce week-end, c’était la consécration avec la Gambardella remportée ! Pablo Longoria reprend la main pour faire signer les jeunes.

Les discussions sont difficiles entre l’Olympique de Marseille et les joueurs du centre de formation qui pointent le bout de leur nez. D’après les informations du journal L’Equipe, le président Pablo Longoria aurait repris certains dossiers en main afin de ne pas passer à côté des jeunes talents.

Cela concerne surtout Darryl Bakola, Enzo Sternal, le gardien Aboubaka Dosso qui a été très performant. Marco Otero est donc maintenant accompagné de son président pour tenter de conserver les minots. Mais l’affire s’nnonce compliquée comme l’explique le quotidien sportif, « avant les considérations financières, le mécontentement est lié aux projets proposés par l’OM, sans progression claire et assurée vers les pros. En attendant d’autres discussions cette semaine, Dosso se dirige vers un départ car il peut chercher un contrat pro ailleurs, et Sternal va faire l’objet de convoitises après avoir refusé une première prolongation. » Cette reprise en main se traduit également par des tensions entre le directeur du centre de formation et Stéphane Tessier. L’Equipe rappelle que ce dernier ne devrait plus être là la saison prochaine.

L’OM a remporté la Gambardella et les jeunes ont reçu un bel accueil à Marignane ce samedi soir. Pour Jean-Pierre Papin, les minots ont vraiment beaucoup de qualité et certains peuvent déjà passer le cap d’aller en équipe pro la saison prochaine !

« On a de très bons jeunes qui aspirent à jouer plus haut. Dans la réserve, il y en avait déjà trois ou quatre qui pouvaient mettre le pied à l’étrier immédiatement. Et dans l’équipe qui va jouer la Gambardella, il y en a cinq ou six qui pointent le bout de leur nez déjà. Marco Otero et Yann Daniélou ont réalisé un travail exceptionnel. Ils ont tout réorganisé, ils ont mis beaucoup de rigueur. Ils ont tout séquencé. L’excellence prime. Et beaucoup de joueurs sont d’origine marseillaise, c’est aussi une excellente chose. Cela montre que nous commençons aussi à avoir des jeunes en formation qui vont très bien. On est en train de devenir un centre de formation de référence, c’est l’objectif. On met en avant la jeunesse marseillaise qui est brillante. On fait régulièrement des matches entre promotions qui permettent de voir les progrès de chacun. La réserve a très bien marché, cette saison. Comme les U19 et les U17. Cela signifie qu’on travaille dans le bon sens », a expliqué le Ballon d’Or à Ouest-France avant la finale.