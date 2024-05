Franck Haise a pris sa décision ! McCourt ne veut pas vendre le club et ces deux top joueurs qui partiront si grosse offre… les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi: Franck Haise a pris sa décision ! « McCourt ne veut pas vendre le club à l’heure où on se parle ! » « En cas de bonnes offres ces deux joueurs partiront ».

Mercato OM: Franck Haise a pris sa décision !

La direction de l’Olympique de Marseille travaille jour et nuit pour tenter de trouver au plus vite le futur entraîneur de l’OM. Paulo Fonseca, Sérgio Conceição semblent être les deux pistes prioritaires. Le nom de Franck Haise est également évoqué. Après quelques jours de réflexion, ce dernier a pris sa décision concernant son avenir.

Idéalement, les dirigeants de l’Olympique de Marseille aimeraient pouvoir annoncer le nom du nouvel entraîneur du club phocéen d’ici la fin du mois. L’État major olympien travaille sur plusieurs dossiers. Ceux de Paulo Fonseca, Sérgio Conceição semblent être prioritaires, mais s’avèrent complexes. La concurrence du Milan AC et l’absence de compétition européenne complique sérieusement les choses.

Haise veut quitter Lens

D’autres noms ont circulé, notamment celui de Franck Haise. Ce dernier avait demandé un temps de réflexion au RC Lens avant de prendre une décision sur son avenir. Selon les informations du journal L’équipe, le technicien français a tranché ! Il souhaite quitter le club Lensois. Sous contrat jusqu’en 2027, il espère trouver un nouveau projet et se dit même prêt à prendre une année sabbatique.

Alors que les discussions avec Fonseca et Conceição sont au point mort, reste à savoir si l’Olympique de Marseille saisira cette opportunité.

Alors que le feuilleton du nouvel entraineur pourrait bien prendre plus de temps que prévu, Daniel Riolo a récemment expliqué que l’OM devrait se positionner sur Habib Beye vu qu’il n’y aura pas de compétition européenne l’an prochain. « Habib Beye à Marseille ? Je me dis pourquoi pas. Il connaît l’environnement, dans la communication avec les joueurs, il sera bon, dans la gestion du contexte aussi. Vu comment est conçu l’effectif il sait qu’il va y avoir du mouvement. Si c’est pour prendre un faux bon, on a vu l’entraineur à poigne Gattuso, ou Marcelino qui a une bonne cote en Espagne cela a été une catastrophe. Si ils peuvent prendre Fonseca qu’ils foncent, mais il ne veut pas venir et il attend une meilleur offre. Va sur un mec qui rêve de venir, je ne vois pas en quoi il ne serait pas apte. Habib Beye viendrait avec une telle volonté et envie de bien faire… », avait expliqué le journaliste dans l’After sur RMC.

Vente OM: « McCourt ne veut pas vendre le club à l’heure où on se parle ! »

C’est un serpent de mer depuis plusieurs années, le fond d’investissement d’Arabie Saoudite est annoncé comme un candidat au rachat de l’OM. Présent sur le plateau de DFM ce jeudi, le correspondant de l’Equipe à Marseille, Mathieu Grégoire a été clair sur le sujet !

Alors que notre journaliste Benjamin Courmes l’interroge sur une arrivée improbable de Zinédine Zidane à l’OM, notre invité le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire en a profité pour faire une mise au point sur les rumeurs de Vente OM. « Zidane à l’OM ? Non ! McCourt ne veut pas vendre le club à l’heure ou on se parle ! Je pose quand même régulièrement la question, il n’est pas dans une optique de vente. Pourquoi il garde le club, c’est une bonne question à laquelle je n’ai pas la réponse. Il est très mystérieux sur ça, on ne le voit plus et toutes nos demandes d’interviews sont retoquées. (…) Il faut vraiment que le club aille dans le mur, que cela soit au niveau des supporters comme en 2021, on a l’impression qu’il ne prépare pas trop la suite et qu’il use ses dirigeants jusqu’à la corde. On a l’impression qu’il faudrait une catastrophe sportive ou autre pour qu’il lâche l’affaire avec les dirigeants en place pour qu’il prévoit un plan B ou C et qu’il s’intéresse de nouveau à son club. D’un point de vue financier, économique et pérennité il fait le job par rapport à Bordeaux ou Lille, sur ça il assure une véritable pérennité. Il est très absent sur le management mais quand il faut payer il est là. Il y a du bon et du moins bon. Tu as le deuxième budget, la plus grosse masse salariale de l’historie du club, l’OM est le deuxième club en termes d’investissement sur les 7 dernières années même s’il faut voir avec Textor qui dépense beaucoup. Il ne réclame pas trop de vente, car par exemple Rennes et Monaco font de gros achats mais ils font aussi de grosses ventes… »

McCourt n’est pas dans une optique de vente

Pour voir ce DFM en intégralité



Interrogé par le média AS sur la vente OM, Pablo Longoria a été clair. « Ce sont des rumeurs. Elles font partie de ce récit extérieur de déstabilisation. » Le président de l’OM a aussi évoqué l’absence de titre au club olympien. « C’est un objectif, mais pour atteindre l’objectif, vous avez toujours besoin du chemin, de la méthodologie et de la procédure pour atteindre votre objectif. Je crois que le chemin est marqué par une stabilité qui définit un modèle de jeu bien défini. Nous sommes en train de codifier le type de modèle de football que nous voulons. » La stabilité n’a pas forcément était la base de sa politique depuis son arrivée…

Ce sont des rumeurs ! Ce récit extérieur de déstabilisation

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen avait évoqué la fameuse vente OM en expliquant que l’AS était surtout en discussion avec Monaco. « Une il faut arrêter de rêver avec l’Arabie Saoudite, s’ils avaient dû venir ils l’auraient fait bien avant. On sortira dans quelques semaines certainement un autre dossier. L’Arabie Saoudite est sur l’AS Monaco et ça a l’air de bien avancer. Un projet à 2025 ? Oui, et celle-là, elle ne vient pas de n’importe où. »

L’Arabie Saoudite est sur l’AS Monaco et ça a l’air de bien avancer

Le média les Échos confirmait en janvier dernier l’intention de Dmitri Rybolovlev de céder l’ASM via un porte-parole du milliardaire russe. «Suite à la réception d’un intérêt non sollicité, l’actionnaire majoritaire de l’AS Monaco a décidé d’initier une procédure afin d’explorer des alternatives stratégiques pour sa participation dans le club. L’actionnaire majoritaire a fait appel aux services du Groupe Raine qui agira comme conseiller financier exclusif dans ce dossier. Aucune garantie n’est donnée quant à la conclusion d’une transaction impliquant le club à l’issue de cet examen stratégique, et, pour l’heure, nous ne comptons pas faire d’autres commentaires sur ce sujet.»

OM: « En cas de bonnes offres ces deux joueurs partiront »

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Mathieu Grégoire a évoqué l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi. Pour le journaliste à L’Équipe, ils peuvent avoir « un bon de sortie en fonction des offres qu’ils auront ».

Invité dans Débat Foot Marseille, Mathieu Grégoire a évoqué le mercato de l’OM et plus particulièrement l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi. Selon le journaliste à L’Équipe, ces deux joueurs pourraient quitter le club olympien en cas d’offres importantes.

« Si demain l’Atlético ou Naples viennent, Balerdi partira »

Balerdi, Aubameyang quel avenir ? Le journaliste de @lequipe @Serguei fait le point sur ces deux dossiers

qui vont animer le #MercatOM #OM

Intégralité de l'émission ici :

« Ça va dépendre du marché. Ce sont deux joueurs qui peuvent avoir des bons de sortie en fonction de ce qu’ils auront, a affirmé Matthieu Grégoire. Si Aubameyang a une bonne offre d’un club européen ambitieux qui revient vers lui, l’OM le libérera et fera des économies très importantes de masse salariale mais il ne partira pas pour partir. Il n’est pas pressé, il reste ambitieux. Balerdi c’est la même chose. On lui dit on va te prolonger ça sert à rien d’aller à Bournemouth, qui pourtant peut proposer une somme importante à l’OM. À offre égale, il restera. Par contre si demain l’Atlético de Madrid ou Naples viennent il partira mais ce ne seront pas les clubs qui proposeront les plus grosses indemnités de transfert », a-t-il ajouté.

