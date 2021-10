Frustré, Galtier explique ses choix offensifs face à l’OM

Après le match nul 1-1 entre Nice et l’OM, Christophe Galtier s’est exprimé en conférence de presse. Le coach de l’OGCN, qui n’aura pas pris de point si l’on considère le point retiré par la LFP, n’a pas caché sa frustration et a expliqué son choix en attaque…

Galtier retient que son équipe n’a pas tué le match en première mi-temps. Ensuite, il explique que Dolberg n’était pas présent car reparti au Danemark pour raisons personnelles. Le coach a donc dû faire avec le jeune Guessand qui s’est blessé alors que Delort n’était pas qualifié pour cette rencontre…

J’estime que mes joueurs auraient mérité de l’emporter — Galtier

« Il y a de la frustration, de la déception pour mes garçons qui ont fait un match intense trois jours après celui de Lyon (3-2). Dans la chronologie du match, avec nos occasions de but, j’estime que mes joueurs auraient mérité de l’emporter. On a eu une très grosse première demi-heure, ça les a mis en difficulté. Si on avait pu aggraver le score, sûrement le match aurait été différent. On a fait des erreurs techniques et à travers une belle action ils ont marqué un beau but. Sur la seconde période, le seul attaquant de pointe qui nous restait s’est blessé alors qu’Evann (Guessand) faisait une belle prestation. J’avais une réflexion entre Kasper (Dolberg) et lui, mais Kasper a dû rentrer dans sa famille pour des raisons personnelles. Evann est un jeune garçon sur qui je fonde beaucoup d’espoir, je place beaucoup d’exigence sur lui, il a un profil intéressant, les caractéristiques d’un attaquant moderne. Avec beaucoup d’absents dans le secteur offensif, il a été très intéressant. Mais il s’est blessé, c’est une entorse de la cheville, et il sera sûrement forfait pour dimanche. (…) C’est l’histoire d’une saison, on perd un point, on est sanctionné d’un point… il ne faut pas vivre avec ça. […] Par rapport à ce que donnent mes joueurs, je suis content qu’on soit dans cette position-là… C’est toujours important de faire tourner le compteur points contre Lyon et contre Marseille sur terrain neutre. C’est bien mais il faut améliorer nos temps forts, notre capacité à maîtriser l’adversaire. » Christophe Galtier – source : Conférence de presse (27/10/2021)