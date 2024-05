Gasset pointe certains joueurs avant le mercato, ça se complique pour Fonseca et les 3 priorités de Longoria… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi :

L’Olympique de Marseille s’incline face à Reims (1-0) ce mercredi soir lors de la 32e journée de Ligue 1. La réaction de l’entraineur de l’OM au micro de Prime Video au terme de la rencontre.

L’entraineur de l’Olympique de Marseille Jean Louis Gasset s’est exprimé après la défaite du club phocéen lors de la 32e journée de Ligue 1 contre Reims. Il va faire un retour à Longoria sur les joueurs qui n’ont pas le mental pour ce club.

« Il n’y a pas eu de discours dans le vestiaire. Quand on est déçu comme je le suis, il ne vaut mieux pas que je parle parce que j’y ai cru comme beaucoup de gens comme les 1000 ou 2000 Marseillais qui sont venus nous encourager. Malheureusement, on va de déceptions en déceptions. Le seul point positif, c’est qu’il y a trois jours, on a fait le travail à domicile. On avait l’occasion d’ouvrir une porte pour l’Europe, mais une fois de plus, on a été mauvais.

Les bons joueurs, on les voit, on les connaît, les gens qui se battent, qui ont la dimension de l’OM, on les connaît. Ce n’est pas à moi de dire ça, il y aura un bilan à faire, et des bonnes corrections parce que là c’est vraiment difficile de ne jamais être à la hauteur à l’extérieur, c’est franchement terrible.

On ne s’est jamais donné l’occasion de passer devant, ça dure depuis deux mois, c’est incompréhensible. Je suis déçu parce que j’aurais aimé laisser Marseille en Coupe d’Europe. Je n’arrive pas à comprendre que des gens qui ne jouent rien en face de nous soient plus agressifs que nous. Je dirais au président les gens qui méritent de rester à l’OM., » a ainsi déclaré le coach olympien.