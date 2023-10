Gattuso attend plus, la promesse d’Aubameyang et c’est rassurant pour Ndiaye… Les 3 infos OM de ce dimanche

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Gattuso attend plus de son équipe, Aubameyang promet des buts en Ligue 1 et ça va aller pour Ndiaye.

Rien de grave pour Ndiaye

Ce samedi l’Olympique de Marseille a concédé une défaite face à l’AS Monaco au Stade Louis II. Lors de cette rencontre, Amine Harit a remplacé Ndiaye, sorti sur blessure. Le Sénégalais a donné de ses nouvelles en zone mixte.

L’Olympique de Marseille s’est incliné sur le score de 3-2 ce samedi soir au Stade Louis II. L’un des évènements de cette soirée : la blessure d’Iliman Ndiaye qui a dû céder sa place à Amine Harit au tout début de la seconde période. Le Sénégalais restait d’ailleurs sur une belle mi-temps avec un but et une passe décisive pour Samuel Gigot.

Plus de peur que de mal cependant pour l’attaquant ! Comme il l’a expliqué en zone mixte, il ne devrait rien y avoir de très grave. Karim Attab, journaliste pour Maritima qui était sur place a donné de ses nouvelles sur son compte Twitter juste après la rencontre.

A LIRE AUSSI : OM – Gattuso : « On ne peut pas être content quand on perd »

#ASMOM en zone mixte Iliman Ndiaye nous a donné des nouvelles rassurantes de son pied après sa sortie en début de deuxième mi-temps. Rien de grave semble-t-il.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/Qhv8aiBJFA — Karim Attab (@karimattab1) September 30, 2023

On doit améliorer les choses rapidement

Gennaro Gattuso s’est exprimé après cette première défaite au micro de Paga. « On ne peut pas être content quand on perd. Il faut mieux faire, on a encaissé 3 buts évitables. On s’est endormi, ce sont des choses que l’on doit améliorer rapidement. Sinon on ne peut pas gagner les matches. J’ai vu de l’implication ça fait plaisir mais ce n’est pas assez. Il y avait beaucoup de choses à faire, mieux défendre, on doit éviter ces erreurs, il faut être plus concentré. On a commis aussi des erreurs tactiques, des détails. On a peu de temps, on va jouer en Ligue Europa, on doit être au rendez-vous, ça nous laisse peu de temps, on doit se débrouiller. »

Aubameyang fait une promesse !

L’OM s’est incliné 3-2 à Monaco samedi soir. Une rencontre une nouvelle fois gâchée par le manque d’efficacité de l’attaque olympienne, qui avait pourtant marqué 2 buts avant de vendanger plusieurs occasions à l’image d’Aubameyang.

En zone mixte, l’attaquant a évoqué la pression de résultat qu’il y a à l’OM, mais aussi son propre cas. Aubameyang estime qu’il va enchainer les buts en Ligue 1 une fois qu’il aura marqué le premier. « Je pense que la pression est là tout le temps, à tout moment et c’est normal. On est dans un gros club, on se doit, comme je l’ai dit déjà depuis le début de la saison, de gagner des matchs. En tout cas, en terme de groupe, nous on doit rester solides, dans la tête. Comme je l’ai dit, ce soir je pense qu’on a vu des gens qui se sont battus. Il faut encore faire quelques réglages, mais je suis sûr qu’on va réussir à changer ça. (…) Sincèrement, forcément il y a un peu de frustration. Après, je pense qu’avec mon expérience, je sais que quand le premier va arriver, ça va s’enchaîner. Donc je ne perds pas patience, je continue le travail et je ne lâche rien. »

A Lire : OM : Riolo dézingue 4 joueurs dont une recrue star !

Je sais que quand le premier (but) va arriver, ça va s’enchaîner

#ASMOM @Auba en zone mixte après le match. Après avoir analysé le match, Aubameyang s’est exprimé sur sa période sans but en L1 « dès que le 1er but va arriver, ça va enchaîner. Je ne perds pas patience. »@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias https://t.co/IQJcLZqmUq — Karim Attab (@karimattab1) September 30, 2023

Gattuso attend plus !

Après la défaite 3-2 concédée à Monaco pour la première de Gennaro Gattuso avec l’OM. Le coach italien s’est exprimé au micro de Canal+ Foot.

Gennaro Gattuso s’est exprimé après cette première défaite au micro de Paga. « On ne peut pas être content quand on perd. Il faut mieux faire, on a encaissé 3 buts évitables. On s’est endormi, ce sont des choses que l’on doit améliorer rapidement. Sinon on ne peut pas gagner les matches. J’ai vu de l’implication ça fait plaisir mais ce n’est pas assez. Il y avait beaucoup de choses à faire, mieux défendre, on doit éviter ces erreurs, il faut être plus concentré. On a commis aussi des erreurs tactiques, des détails. On a peu de temps, on va jouer en Ligue Europa, on doit être au rendez-vous, ça nous laisse peu de temps, on doit se débrouiller. »

On doit améliorer les choses rapidement