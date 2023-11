Gattuso veut une recrue, OM – OL confirmé et le mercato de Longoria encore critiqué… Les 3 infos OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Gattuso espère une recrue au milieu, la LFP confirme OM – OL et Guy pointe du doigt le mercato de Longoria…

Gattuso attend un milieu en janvier ?

L’OM et Gennaro Gattuso vont devoir se passer de Valentin Rongier pendant plusieurs semaines. Le coach de l’OM a été interrogé ce mercredi en conférence de presse

En conférence de presse ce mercredi, Gennaro Gattuso a confirmé l’absence de Valentin Rongier (genou), il va devoir faire sans lui. Il anticipe aussi le mercato d’hiver à venir. « Rongier ? Avant tout, j’étais déçu qu’il ne soit pas là. C’est après que Valentin soit rentré chez lui qu’il a pu se rendre compte de sa blessure. Veretout et Bilal sont des solutions puis on parlera avec le président pour voir d’éventuelles solutions. Pour demain, on fera avec les joueurs à disposition. Rongier, je veux ajouter quelque chose. J’ai parlé avec lui le jour de sa blessure, le premier truc qui est sorti de sa bouche c’était son désespoir de ne pas pouvoir jouer ce match et des larmes. De ne pas pouvoir être avec cette équipe. Il était aussi très touché après le match nul contre Lille. »

OM – OL se jouera bien au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille n’aura pas de sanctions pour les incidents qui ont eu lieu à Marseille sur le bus lyonnais. Prime Vidéo nous informe ce jeudi que la rencontre se jouera bien au Vélodrome et avec du public !

La rencontre entre l’OM et Lyon se jouera bien le mercredi 6 décembre ! Alors qu’un doute persistait quant à l’endroit et la présence des supporters pour ce match, Prime Vidéo nous informe qu’il se jouera bien au Vélodrome. Les supporters seront bien présents au Stade pour soutenir leur équipe ! Une superbe nouvelle pour les 65 000 personnes présentes au Vélodrome lors du premier match annulé.

🚨 OFFICIEL : @OM_Officiel – @OL se jouera à l’Orange Vélodrome avec du public le mercredi 6 décembre.#OMOL pic.twitter.com/nBptTqHYaZ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 9, 2023

Cette décision inaudible indique sans équivoque que la LFP se déresponsabilise de ces graves épisodes de violence

La commission de discipline de la LFP a décidé de ne prendre aucune sanction contre l’OM après avoir constaté « que les incidents qui se sont produits sur la voie publique ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité du club organisateur ». Une douche froid pour Lyon qui n’accepte pas cette décision !

Voici le communiqué de l’OL :

Cette décision inaudible indique sans équivoque que la LFP se déresponsabilise de ces graves épisodes de violence ayant entraîné :

– L’attaque du car de ses joueurs

– La grave blessure à l’œil de son entraîneur principal, Fabio Grosso – qui a nécessité 12 points de suture et un arrêt de travail – et de son adjoint Raffaele Longo

– L’agression de 6 cars transportant ses supporters ayant emprunté le même itinéraire que celui des joueurs, 20 minutes après les premiers incidents.

Dans le traitement ubuesque de ce dossier où toutes les parties semblent chercher à se défausser de ses responsabilités, l’Olympique Lyonnais tient à rappeler que ces événements graves ont eu des répercussions majeures sur l’ensemble de son équipe professionnelle et de ses supporters.

Par conséquent, l’Olympique Lyonnais annonce faire appel de la décision de la commission de discipline afin de ne pas laisser ces événements inadmissibles sans suite.

L’Olympique de Marseille se déplace à Athènes ce jeudi pour affronter l’AEK lors de la quatrième journée de la phase de poules de Ligue Europa. Les Olympiens, premiers de leur groupe et invaincus (1 victoire, 2 nuls), ont l’occasion de se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale. Plus de 600 supporters marseillais ont fait le déplacement en Grèce. Certains fans de l’OM sont arrivés dès mardi, notamment ceux appartenant aux Ultras (CU84), pour un moment de partage accompagné de chants et de craquages de fumigènes avec leurs homologues de l’AEK avec qui ils ont une amitié forte.

Guy pointe du doigt le mercato de Longoria !

Sur RMC, Stéphane Guy s’est exprimé sur le début de saison de l’Olympique de Marseille. Pour le journaliste, l’erreur vient principalement du mercato.

L’Olympique de Marseille déçoit en championnat depuis le début de la saison. Malgré l’arrivée de Gattuso, les joueurs n’arrivent pas à mettre l’intensité nécessaire sur le terrain et peinent à être efficaces devant le but. Sur RMC, Stéphane Guy est revenu sur ces premiers matchs… Pour le journaliste, le problème vient surtout du mercato où le recrutement dans le secteur offensif n’est pas vraiment au niveau.

🔵⚪️ L’avis de Stéphane Guy sur Marseille 🗣️💬 « Maintenant on le sait, le mercato de l’OM est raté. » 🎙️ Stéphane Guy dresse le bilan à date des dernières recrues de l’Olympique de Marseille. #RMCLIVE pic.twitter.com/8y9ngsOmoS — After Foot RMC (@AfterRMC) November 6, 2023

Il aurait fallu garder Sanchez et il ne fallait surtout pas le remplacer par Aubameyang

Il y a eu 16 matchs pour l’OM depuis le début de la saison, ce n’est pas rien et ça permet d’avoir un peu de recul sur ce qu’il s’est passé. Sur le plan offensif, le mercato de Marseille est raté, cela crève les yeux et ce n’est pas une grande originalité de le dire. L’attaque, ce n’était pas déjà la force de l’OM la saison dernière. Il y avait Alexis Sanchez, Ünder, mais on n’était pas subjugués par l’attaque marseillaise l’an passé. Il aurait fallu garder Sanchez et il ne fallait surtout pas le remplacer par Aubameyang, c’est une grosse faute et c’est un énorme budget car Aubameyang a signé trois ans à Marseille à 700 000 euros par mois, rappelle le journaliste sur RMC. C’est là où il y a un gros fiasco, ce n’est pas surprenant puisque chaque année, Longoria veut tout changer. Ça s’est bien passé les deux premières années, il avait été plutôt en réussite mais il ne peut pas toujours l’être. Pour l’instant, Ndiaye et Sarr ce n’est pas bon et Correa est fantomatique.