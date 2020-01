Germain pisté en France, le classement de L1, plusieurs minots sur le départ… Les 3 infos OM de ce lundi !

Germain pisté par Rennes, le classement de Ligue 1 et plusieurs minots sur le départ… Les 3 infos OM de ce lundi !

Mercato OM : Une nouvelle opportunité pour Germain en Ligue 1 ?

Valère Germain va-t-il quitter l’OM cet hiver ? L’attaquant ne semble pas ouvert à cette possibilité, pour autant un nouveau prétendant en Ligue 1 penserait à l’ancien attaquant de l’AS Monaco…

Après la qualification en Coupe de France face à Trélissac, Valère Germain avait fait le point sur les rumeurs de départ lors du mercato hivernal : « Non je ne sais pas qui sort ce genre d’informations, en tous cas moi j’en ai jamais entendu parler. Le coach et le staff me font confiance, maintenant je suis là, et bien là. »

Alors qu’un interêt de Nice avait été évoqué, c’est surtout le FC Nantes qui semblait chaud sur le dossier. Finalement, les Canaris ont opté pour le buteur belge Renaud Emond. Un autre club de Ligue 1 serait intéressé…

Rennes pense à Germain ?

En effet, selon la Provence, le Stade Rennais penserait de nouveau à Valère Germain. Cette option avait déjà été au cœur d’une rumeur lors de l’hiver 2018. Pour autant, André Villas-Boas ne serait pas décidé à lâcher la doublure de Pipa Benedetto qui peut aussi dépanner comme ailier. Le coach préfère garder son groupe inchangé et miser sur un retour de Thauvin. De plus, le quotidien régional rajoute que la rumeur menant à l’attaquant colombien d’Amiens Stiven Mendoza n’aurait aucune véracité…

Classement : Plus de points d’écarts entre l’OM et le 3ème qu’entre le 3ème et le 14ème !

L’Olympique de Marseille a fait une superbe opération le weekend dernier en s’imposant un à zéro à Rennes. Avec les résultats des autres matches, l’OM ne voit aucune équipe se rapprocher de lui…

Lille pouvait s’emparer de la troisième place hier après-midi mais les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés un but à zéro sur la pelouse de Dijon, quinzième.

À noter également le très bon nul de Monaco au Parc des Princes (3-3) et la victoire lyonnaise à Bordeaux qui relance un tout petit peu les hommes de Garcia.

Même si au classement aucune équipe ne se détache derrière l’OM qui a clairement fait le trou sur le gruppetto de poursuivants qui se tiennent en quelques points de la troisième à la quatorzième place.

Les résultats

Vendredi 10 janvier

Rennes – Marseille : 0-1

Samedi 11 janvier

Bordeaux – Lyon : 1-2

Amiens – Montpellier : 1-2

Metz – Strasbourg : 1-0

Angers – Nice : 1-1

Nîmes – Reims : 2-0

Toulouse – Brest : 2-5

Dimanche 12 janvier

Saint-Étienne – Nantes : 0-2

Dijon – Lille : 1-0

PSG – Monaco : 3-3

Le classement

1 PSG 46 19 15 1 3 46 13 33 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Olympique de Marseille 41 20 12 5 3 30 21 9 3 Rennes 33 19 10 3 6 24 18 6 4 Nantes 32 20 10 2 8 19 18 1 5 Lille 31 20 9 4 7 24 22 2 6 Montpellier 30 20 8 6 6 28 20 8 7 Olympique Lyonnais 29 20 8 5 7 31 19 12 8 Monaco 29 19 8 5 6 34 29 5 9 Angers 29 20 8 5 7 23 25 -2 10 Reims 28 19 7 7 5 16 12 4 11 Nice 28 20 8 4 8 29 28 1 12 Strasbourg 27 20 8 3 9 23 25 -2 13 Bordeaux 26 20 7 5 8 29 24 5 14 Brest 25 20 6 7 7 26 26 0 15 Saint-Étienne 25 20 7 4 9 22 31 -9 16 Dijon 21 20 5 6 9 15 22 -7 17 Metz 20 20 4 8 8 18 28 -10 18 Amiens SC 17 19 4 5 10 22 38 -16 19 Nîmes 15 19 3 6 10 15 32 -17 20 Toulouse 12 20 3 3 14 21 44 -23

Mercato OM : Plusieurs minots sur le départ… Phliponeau vers l’étranger ?

André Villas-Boas le répète inlassablement, le mercato hivernal de l’OM devrait être calme, très calme. Pour autant, certains jeunes du centre de formation pourraient être prêtés même si rien n’est simple dans ces dossiers…

Si l’énorme salaire de Kevin Strootman ou encore le cas Grégory Sertic ne devraient pas trouver preneur cet hiver, plusieurs jeunes du centre de formation pourraient être tentés par un départ en prêt afin de gagner du temps de jeu. La Provence rappelle ce lundi que Florian Chabrolle, Alexandre Phliponeau et Abdallah Mohamed Abdallah ont un bon de sortie pour ce mercato d’hiver…

Phliponeau sollicité en Allemagne et en Italie ?

Beaucoup utilisé lors des matches de présaison, Chabrolle a depuis disparu du groupe pro. L’émergence de Rongier n’y est surement pas pour rien. Le milieu de terrain serait dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 2 et de National 1. Cependant, l’OM serait ouvert à un prêt sec alors que les clubs seraient plus enclins a rajouter une option d’achat.

Autre cas, ce lui de Phliponeau. Le milieu de terrain est lui barré par le repositionnement d’un autre minot à son poste, Boubacar Kamara. Il aurait « des touches en Allemagne et en Italie ». Abdallah Mohamed Abdallah n’a pas de place en équipe première car si du côté gauche il manque une doublure, à droite Sarr et Sakai se partagent le poste. A suivre…