Gerson plutôt que Fofana, Galatasaray match très sécurisé, et Sampaoli ne compte pas sur ces 3 élements… Les 3 infos OM de ce lundi !

Tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Gerson préféré à Fofana lors du dernier mercato ? Grosses mesures de sécurité pour la reception de Galatasaray jeudi et 3 joueurs dont Sampaoli aimerait pouvoir se passer ?

Fofana, la priorité dépassée par Gerson ?

Le mercato de l’OM a été très actif cet été avec notamment la recrue phare au milieu de terrain Gerson. Si le Brésilien n’a pas encore montré l’étendu de son talent, il était la priorité de Jorge Sampaoli. Seko Fofana, monstrueux face aux marseillais, était lui une option…

En effet, le nom de Seko Fofana a été évoqué du côté de l‘OM au mercato estival. Une offre de 17 millions d’euros aurait même été transmise au board lensois. Selon La Provence, le milieu de terrain du RC Lens était même la priorité dans ce secteur de jeu, avant que Jorge Sampaoli n’opte pour Gerson.

L’opposition face aux Nordistes ne donne pas raison au coach olympien, au vu de la prestation des deux hommes, mais il est bien trop tôt pour se faire un avis tranché sur le cas de l’international brésilien.

« Avec Sampaoli, je serai un joueur encore plus complet » — Gerson

« Sampaoli me demande d’être plus offensif. Que j’entre plus dans la surface et participe à beaucoup d’actions offensives de l’équipe. C’est une fonction qui vous oblige à être assez mortel lorsque vous avez le ballon. Qu’il s’agisse de dégager le jeu, d’aider ou de marquer. J’ai une bonne compréhension du modèle de jeu de Sampaoli et je suis sûr : dans tout ce processus, je serai un joueur encore plus complet. Je ne dis pas qu’il est plus exigeant que les autres. C’est un coach qui charge beaucoup au quotidien. Cette figure de lui sur le terrain est ce qui l’anime et est le reflet de ce qu’il est au quotidien. Il est passionné par le football et par la victoire. Il en sait beaucoup sur le football et, avec tous ses entraîneurs, peut clairement nous transmettre ce qu’il attend de nous sur le terrain. Le club, les ambitions et l’équipe réunie ici, me permettront également de poursuivre à un haut niveau. C’est mon objectif » Gerson – source : Globo Esporte (23/09/2021)

Des forces de l’ordre un peu partout dans Marseille pour assurer la sécurité

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille va recevoir Galatasaray pour le second match d’Europa League ! Les Marseillais devraient être présents en nombre au Vélodrome… Mais ils ne seront pas seuls ! En effet, le stade est ouvert à tout le monde. Les supporters turc pourront également participer à la rencontre dans leur parcage… Mais avec la peur de débordements, l’OM va prendre de grosses mesures.

En effet, comme nous l’informe RMC Sport, l’ambiance s’annonce très chaude et c’est pour cela que l’OM met en place un fort dispositif de sécurité. Les supporters turcs ne sont pas autorisés à faire le déplacement mais des groupes de Galatasaray partout en Europe devraient venir encourager leur équipe au Vélodrome. Sur la billetterie, les fans du club stambouliote devront le préciser afin d’être mis dans le parcage visiteurs qui sera agrandi pour l’occasion alors qu’il reçoit habituellement 3000 supporters.

Les forces de l’ordre devraient être présentes autour du Stade, dans les transports en commun mais aussi dans le centre-ville ce jeudi soir afin d’assurer la sécurité. RMC Sport ajoute que « Les rassemblements revendicatifs aux alentours du Vélodrome seront interdits afin d’éviter des confrontations entre supporters de deux camps mais aussi des revendications politiques entre communauté turque et communauté arménienne, forte à Marseille et dans sa région. »

Galatasaray, quel onze ?

Pour en savoir un peu plus sur cette équipe de Galatasaray, FC Marseille a contacté Bertan Öner coadministrateur de la page Galatasaray S.K France. En voici un extrait qui parle du onze ! Pour lire ou relire l’interview en intégralité : Europa League : Quel Galatasaray face à l’OM ? L’avis d’un spécialiste…

« Nous avons une équipe complètement renouvelée par rapport à la saison dernière parce qu’à cause du fairplay financier la plupart de nos joueurs étaient en prêt. Cette année, on a eu un nouveau président qui a été élu et la disparition du fairplay financier, ça nous a permis de miser sur des joueurs qui pouvaient nous rapporter de l’argent à la vente. Donc il va falloir que cette équipe, totalement remaniée, apprenne à jouer ensemble. Comme on est une équipe nouvelle, on n’a pas encore pu voir quel serait l’équipe type. Mais, moi si j’avais un onze type à donner avec ce que je pense de l’équipe : On a Muslera, notre gardien depuis plusieurs années, Sacha Boey à droite, Luyindama et Nelsson en défense central et Patrick Van Aanholt à gauche. En milieu, il devrait y avoir principalement Taylan Antalyali, Feghouli que vous connaissez et Cicâldau. Tout ça en milieu plutôt central. Ensuite, on a un jeune joueur prometteur turc, Kerem Aktürkoglu, sur l’aile, Morutan qui peut jouer sur les ailes aussi. Et, en attaque, il y a Mostafa Mohamed, moi c’est ma préférence mais pour le moment l’entraîneur préfère mettre Mbaye Diagne. Donc vous l’aurez compris Falcao n’est plus dans nos petits papiers (il a été libéré et devrait signer en Liga), après on verra comment sa situation évolue dans les prochains jours. » Bertan Öner – source : FCMarseille (31/08/2021)

