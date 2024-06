Mercato concurrents OM : Le PSG prêt à miser 20M€ sur ce talent défensif ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le PSG souhaite recruter en attaque afin de palier au départ de Kylian Mbappé. Mais le club de la capital ne compte pas oublié le secteur défensif. Et aimerait recruter un espoir espagnol qui cartonne en Série A.

Le Paris Saint-Germain souhaite recruter dans le secteur défensif. Avec les nombreuses blessures, tel que Presnel Kimpbembe blessé depuis plus d’un an, Lucas Hernandez blessé au genou suite à une rupture des ligaments croisés. Ou encore Milan Skriniar souvent blessé et peu fiable sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le joueur slovaque pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain après une seule saison au club. Alors que le Paris Saint-Germain et sur la piste Leny Yoro depuis plusieurs semaines. C’est bien le Real Madrid qui devrait bénéficier des services du jeune défenseur lillois de 18 ans la saison prochaine. En effet, le jeune international espoir français aurait un penchant pour le club de la capitale espagnole.

Un espoir espagnol dans le viseur

🚨 Le PSG pense à Dean Huijsen 🇪🇸🇳🇱 pour renforcer sa défense cet été ! ❤️💙 Le prix d’un transfert pour le défenseur de la Juventus, prêté à Rome la saison dernière, tournerait autour des 20 M€. (@lequipe) pic.twitter.com/rC7maZUT8z — Actu Foot (@ActuFoot_) June 26, 2024

D’après l’équipe le Paris Saint-Germain ciblerait le jeune Dean Huijsen. Prêté par la Juventus à l’AS Roma depuis le mercato hivernal. Le jeune défenseur ambidextre intéresserait fortement les rouges et bleus. Lors de ce prêt de 6 mois le défenseur a montré l’étendue de son talent ce qui lui a permis de figurer parmi les 100 nommés pour le Golden Boy. Sous contrat jusqu’en 2028 avec la Juventus de Turin le défenseur d’1m97, serait une bonne alternative en cas d’échec sur le dossier Yoro. Selon transfermarkt sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros, mais d’après l’équipe un éventuel transfert se ferait autour des 20 millions d’euros. Notamment à cause de son contrat et surtout grâce à son potentiel.

