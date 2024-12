Greenwood affole l’Europe, des infos contradictoires sur Boey et coup dur pour l’ASSE… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Greenwood affole l’Europe, des infos contradictoires sur Boey et coup dur pour l’ASSE…

Mercato OM : Trois tops clubs européens sur Greenwood !

Mason Greenwood, l’ailier anglais de l’Olympique de Marseille, est en train de faire sensation en Ligue 1. À seulement 23 ans, le joueur formé à Manchester United a rapidement trouvé sa place au sein de l’OM, même si ses prestations sont encore irrégulière, il a déjà marqué les esprits.

En témoigne son but décisif inscrit lors de la victoire 2-1 contre l’AS Monaco ce dimanche, grâce à un penalty transformé en toute fin de match (89ᵉ minute). Avec déjà 9 buts et 2 passes décisives en seulement 13 matchs, Greenwood se classe parmi les meilleurs buteurs de la Ligue 1.

Mason Greenwood dans le viseur des plus grands clubs espagnols

Real Madrid and Barcelona are reportedly ‘closely monitoring’ Mason Greenwood after his fantastic start for Marseille 😮 https://t.co/KWtYbWa8es — TEAMtalk (@TEAMtalk) December 2, 2024

Le mercato de Mason Greenwood pourrait bien s’agiter dans les mois à venir. Selon TEAMtalk, plusieurs des plus grands clubs européens, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, suivent de près l’évolution du joueur anglais. Ces clubs espagnols, réputés pour leur intérêt pour les jeunes talents, voient en Greenwood une future star du football européen.

Le parcours impressionnant de Greenwood à l’OM, où il a été recruté pour environ 30 millions d’euros en provenance de Manchester United en juillet 2024, a rapidement attiré les regards des géants européens. Si l’ailier continue sur sa lancée, sa valeur pourrait grimper à 60 millions d’euros d’ici l’été prochain, selon les dernières estimations du marché.

L’OM face à un dilemme financier, 60M€ pour l’été 2025 ?

Le transfert de Mason Greenwood pourrait représenter un gros défi financier pour l’Olympique de Marseille. En effet, bien que l’OM ait fait une bonne affaire en recrutant l’ailier anglais cet été, un éventuel transfert à 60 millions d’euros offrirait un retour financier important. Cependant, Manchester United bénéficie d’une clause de 50 % sur la revente de Greenwood. Cela signifie qu’en cas de transfert à 60 millions d’euros, le club anglais percevrait 30 millions d’euros.

Avec les rumeurs persistantes de l’intérêt des clubs espagnols pour Greenwood, Marseille pourrait être tenté de conserver son joueur pour renforcer son équipe. Cependant, une offre alléchante pourrait amener le club phocéen à envisager une vente, d’autant plus que l’OM pourrait réaliser un gros bénéfice financier, tout en restant en compétition avec les grandes équipes d’Europe. Reste à savoir si l’OM pourra retenir Greenwood face à l’intérêt croissant de ces géants européens.

Mercato OM : Des signaux contradictoires sur Sacha Boey?

Alors que le journal L’Equipe nous informait ce lundi qu’un intérêt existait pour Sacha Boey, Foot Mercato explique que le joueur pourrait finalement rester dans son club.

L’Olympique de Marseille fonce sur Sacha Boey? C’est en tout cas ce que nous disait ce lundi soir le journal L’Equipe dans un article. Cependant, Foot Mercato affirme que le dossier pourrait être plus compliqué que cela. Le joueur revient de blessure et veut prouver qu’il peut évoluer en tant que titulaire dans le club allemand. De plus, le coach ainsi que la direction l’apprécieraient et espèreraient le voir donner son plein potentiel.

🚨Excl #FCBayern #mercatOM 🔵⚪️

❗️Sacha Boey suivi de longue date par l’OM, prise d’information récente à son sujet ✅De retour à 100 %, il veut prouver qu’il a le niveau et qu’il peut s’imposer au Bayern ▶️le FC Bayern et Kompany apprécient le joueurhttps://t.co/FcxOHhjixx pic.twitter.com/ZQRBNRweCO — Sébastien Denis (@sebnonda) December 3, 2024

Sacha Boey, une piste alléchante en latéral droit !

D’après les informations du journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille veut se renforcer cet hiver, notamment à des postes défensifs. Le club aimerait récupérer un latéral droit et aurait coché le nom de Sacha Boey qui est actuellement au Bayern Munich mais qui n’a pas un temps de jeu considérable.

« Ils se sont renseignés plus récemment encore sur un autre joueur : Sacha Boey, qui connaît une aventure contrariée par les blessures depuis son arrivée au Bayern Munich en janvier dernier. Le jeune latéral français (24 ans) est de nouveau revenu à la compétition après deux mois à l’infirmerie en raison de problèmes au ménisque. En son absence, le club bavarois a poursuivi son sans-faute en Bundesliga, où il est toujours invaincu, et le gaucher Raphaël Guerreiro a assuré un intérim impeccable dans le couloir droit. L’idée d’un départ pour quelques mois afin de gagner du temps de jeu et de se relancer est donc une possibilité discutée au sein du Bayern, qui compte toujours sur l’ancien Rennais (sous contrat jusqu’en 2028) à terme. Et ce dossier possède aussi des avantages aux yeux de la direction marseillaise : un joueur français, qui connaît la Ligue 1 et dont une éventuelle arrivée se négocierait sous forme de prêt », écrivait ce lundi soir le journal L’Equipe.

OM : Un gros coup dur pour l’ASSE avant la double confrontation !

L’OM affrontera à deux reprises l’ASSE lors de ce mois de décembre. D’après L’Equipe, un gros coup dur vient de frapper le club stéphanois.

L’Olympique de Marseille va enchaîner deux déplacements à Saint-Etienne lors de ce mois de décembre. Le premier aura lieu ce week-end pour la 14e journée de Ligue 1. Avant ce choc historique du championnat français, les Verts ont vu une mauvaise nouvelle tomber. En effet, d’après L’Equipe, Yvann Maçon est blessé. Cette blessure va l’éloigner des terrains jusqu’en 2025, il ne pourra donc pas participer à la double confrontation face à l’OM.

Dugarry est effaré par le niveau de jeu proposé par De Zerbi !

Dugarry commence par reconnaître le bon départ de l’OM, soulignant l’importance du soutien des supporters : « C’est un soulagement, j’en suis persuadé. Que les supporters soient derrière les joueurs, tant mieux car faire une saison avec les supporters contre toi c’est terrible. » Toutefois, la victoire contre Monaco ne suffit pas à convaincre l’ancien attaquant. Il qualifie le match de « catastrophique » et déplore une prestation marseillaise marquée par des erreurs techniques et un manque de rythme : « J’ai trouvé ça d’une faiblesse, ça joue à la baballe. »

⚡️ »C’est un soulagement, j’en suis persuadé. Que les supporters soient derrière les joueurs, tant mieux mais j’ai trouvé le match catastrophique. Ça joue à la baballe. J’ai vu des joueurs tétanisés. Il n’y a rien ! » Duga réagit à la victoire de l’OM face aux Monégasques. pic.twitter.com/kxgLvvEKWU — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) December 2, 2024

J’ai trouvé ça d’une faiblesse, ça joue à la baballe

Le consultant pointe également la lenteur du jeu et la tendance à multiplier les passes vers l’arrière. « Le côté gauche est d’une lenteur, il n’a pas le niveau avec Rabiot qui est encore plus lent que lui. » Il critique en particulier Adrien Rabiot et Mason Greenwood, qui, selon lui, ont cumulé les fautes techniques : « Le nombre de fautes techniques de Rabiot et Greenwood, Monaco leur donne le match. » Dugarry estime que les deux buts marqués par l’OM sont avant tout dus à des erreurs défensives de Monaco et non à une véritable action offensive marseillaise : « Même les deux buts ils ne vont pas les chercher, il y a deux fautes grotesques des monégasques. »

Un manque d’initiative offensive

Dugarry déplore également l’absence de créativité et de verticalité dans le jeu de l’OM. Selon lui, l’équipe se contente trop souvent de passes latérales et manque d’initiative offensive : « Il y a un problème au milieu de terrain, ça joue trop latéral, le jeu dans les couloirs est insignifiant. Il n’y a rien, je n’ai rien vu ! »

En conclusion, malgré une victoire importante, Dugarry reste sceptique sur le niveau de jeu de l’OM, estimant que l’équipe doit améliorer sa fluidité et son jeu offensif pour confirmer ses ambitions en Ligue 1.