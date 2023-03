Grosse peine de prison pour cet ancien marseillais ? Du temps pour Vitinha, et Clauss toujours sélectionnable ? Les 3 infos OM de ce lundi !

Chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les 3 informations de la journée. Au programme ce lundi : Cet ancien marseillais risque une lourde peine de prison, les joueurs demandent du temps pour Vitinha, ce n’est pas encore perdu pour Jonathan Clauss en équipe de France.

Ex OM : Cet ancien joueur marseillais risque une énorme peine de prison !

La vie de footballeur n’est pas forcément un long fleuve transfile. Après un passage par l’OM, le Portugal et la Grèce, aux États-Unis, en Azerbaïdjan, au Pérou ou encore en Inde, Sergio Contreras, dit Koke, doit faire face à la justice…

Koke était arrivé à l’OM en 2004, un an et demi plus tard il avait été prêté au Sporting Lisbonne pendant six mois. Puis définitivement vendu à l’Aris Salonique en 2006, il passera cinq saisons en Grèce. Le joueur va ensuite enchainé une sorte de tour du monde en commençant par Houston Dynamo (Etats-Unis), au Rayo Vallecano (Espagne), au FK Bakou (Azerbaïdjan), à Jahn Regensburg (D2 Allemagne), au Blooming Santa Cruz (Bolivie) et au North East United FC (Inde) puis retour en Grèce et le Veria NPS (D3) en 2015. Il finira à l’Aris Salonique…

Koke risque jusqu’à 16 ans de prison et 15 millions d’euros d’amende

Football. L’ancien joueur de Marseille, Koke, risque seize ans de prison pour trafic de drogue https://t.co/6ePvxtbl41 — Ouest-France (@OuestFrance) March 26, 2023

Koke avait déjà été interpelé pour trafic de drogue il y a quelques années avec à la clé un an et demi en prison. Et ce n’est pas fini, car selon le ministère public espagnol, l’ancien Olympien est accusé d’avoir dirigé un réseau de trafic de drogue qui acheminait la marchandise dans différents pays européens. Ouest-France précise que l’ancien joueur était : « chargé de donner le feu vert aux opérations » et « échangeait des informations avec d’autres membres de l’organisation sur la manière de gérer certaines des grosses cargaisons qu’ils recevaient ». Il sera jugé ce lundi 27 mars et il risque gros ! Jusqu’à 16 ans de prison et 15 millions d’euros d’amende…

Mercato OM : Il faut laisser du temps à Vitinha…

Recruté lors du mercato hivernal pour 32 millions d’euros, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Pourtant, il ne joue que très peu. Pour les joueurs Marseillais, il faut lui laisser encore du temps.

Il y a toujours cette adaptation

Arrivé du Sporting Braga, Vitinha peine à s’imposer à l’OM alors que les supporters en attendent beaucoup de lui, puisqu’il est la recrue la plus chère de l’histoire du club. Les joueurs Marseillais, ainsi que l’entraîneur et des anciens joueurs volent à son secours. Le portugais a besoin de s’adapter au nouveau pays ainsi qu’au nouveau championnat et à ses nouveaux coéquipiers.

Il s’entraîne beaucoup, sans jouer, mais lors de cette trêve internationale il a pu retrouvé du temps de jeu avec les U21 du Portugal. Rentré à la 46ème minute face à la Roumanie, il est auteur d’une bonne seconde mi-temps. Bien qu’il n’ai pas encore eu le temps de montrer ses qualités à Marseille, avec seulement une titularisation et 5 entrées en jeu, l’attaquant Portugais, avec de la confiance, peut revenir en forme pour cette fin de saison.

A lire aussi : Internationaux OM : Le match discret de Malinovskyi avec l’Ukraine face à l’Angleterre

Mon conseil, c’est le temps

Les joueurs Marseillais le défendent et souhaitent lui laisser du temps pour qu’il s’adapte au championnat et au jeu d’Igor Tudor. À l’image de Jordan Veretout, dans le nouvel épisode d’Objectif Match. « Vitor est arrivé un peu après tout le monde, il y a toujours cette adaptation, il est jeune, il faut lui laisser du temps », a-t-il rassuré. Igor Tudor avait également expliqué ses choix en conférence de presse, notamment celui de ne pas aligner Vitinha avec Alexis Sanchez « Il y a une seule raison [à la situation actuelle], je choisis la solution qui nous permet de gagner ».

Les anciennes star de l’OM prennent également sa défense, comme Lucho Gonzalez. L’ancien milieu offensif et actuel entraîneur au Brésil garde un œil sur les prestations de son ancien club. « Mon conseil, c’est le temps. Je pense qu’il faut qu’il essaie de faire ce qu’il faisait dans son précédent club et qu’il ne pense pas à ce qui se dit, et ce sera plus facile. Ce sont beaucoup de changements pour un joueur. C’est une culture différente, une langue différente, un style de jeu différent, entre le championnat français et le championnat portugais… Tout ça prend du temps. Il y a des joueurs qui s’adaptent plus vite que d’autres » avait-il conseillé.

A lire aussi : OM : « Il faut des joueurs comme ça »

OM : Ce n’est pas totalement mort pour Jonathan Clauss ?

Non sélectionné par Didier Deschamps, Jonathan Clauss n’a pas totalement disparu des listes des Bleus d’après le journal L’Equipe. Il lui reste une chance d’être appelé pour les prochains rassemblement.

Malgré un bon début de saison avec l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss n’a pas été appelé pour participer à la Coupe du Monde au Qatar en décembre dernier. Didier Deschamps a livré sa liste il y a quelques jours pour les deux rencontres face au Pays-Bas (victoire 4-0) et le contre l’Irlande qui aura lieu ce lundi soir.

Clauss n’a pas totalement disparu des radars des Bleus

Cette fois encore, le Marseillais n’a pas été appelé par le sélectionneur. De quoi se poser des questions pour l’avenir du piston droit en Equipe de France? Le journal L’Equipe a consacré un article sur le poste de latéral et n’exclut pas un retour de l’ancien joueur du RC Lens en Bleu.

A LIRE AUSSI : OM – De Bono: « C’est un joueur à l’aise avec le ballon… C’est très prometteur ! »

« Jonathan Clauss traverse une période quelconque à l’OM mais n’a pas disparu des radars des Bleus pour autant », affirme le quotidien sportif dans son édition du jour. Pour rappel, l’Equipe de France joue ses qualifications pour l’Euro qui aura lieu en 2024 en Allemagne.

Jonathan Clauss envoie un message clair à Didier Deschamps

« La Coupe du Monde au Qatar, ça a été une phase difficile mais je ne suis pas quelqu’un qui s’attriste sur son sort et qui attend que l’on vienne pleurer pour moi en me disant : c’est vrai tu aurais dû y aller. Je n’y suis pas mais c’est à moi de montrer que j’aurais pu y être. En revenant à Marseille sur le terrain c’était aussi pour montrer que je n’étais pas faible au niveau de mon caractère et que je suis capable de rebondir. Jouer latéral droit? Oui je pense que j’en suis capable, le football a évolué. Même les latéraux sont offensifs, pas seulement les pistons. Moi aujourd’hui dans une défense à 4 je me sens à l’aise. En vieillissant je vois que ce poste peut m’aller et pourra m’aller dans les années à venir. » Jonathan Clauss – Source : Téléfoot (12/03/23)