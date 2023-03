OM : « Il faut des joueurs comme ça »

Dans Objectif Match, Sead Kolasinac s’est exprimé sur son coéquipier Mattéo Guendouzi qui est un peu en difficulté ces derniers temps. Le Bosnien affirme qu’il faut des joueurs comme lui dans l’effectif !

L’Olympique de Marseille a publié un nouvel épisode d’Objectif Match pendant cette trêve. A l’intérieur, on y voit une déclaration de Sead Kolasinac qui évoque sa relation avec Mattéo Guendouzi. Les deux anciens joueurs d’Arsenal se côtoient depuis plusieurs années. Le Bosnien affirme qu’il faut des joueurs avec le même tempérament que le milieu de terrain dans l’équipe.

« Matteo, je le connais depuis Arsenal et je suis très proche de lui. A son âge, il dégageait déjà une confiance incroyable à 19 ans. Il demandait tous les ballons, il était insensible à la pression comme ici. Il prend la parole quand les choses ne vont pas bien et c’est ce qui rend son comportement si important dans l’équipe, il faut des joueurs comme ça » Sead Kolasinac – Source : Objectif Match

On ne l’a pas entendu se plaindre !

« Je trouve ça malhonnête parce qu’aujourd’hui, il a une baisse de régime donc il y a pas mal de choses qui sortent sur lui. Alors que quand tout allait bien, on ne l’a pas entendu se plaindre de son poste. Maintenant qu’il a une baisse de régime, je trouve ça un peu facile de dire ‘je ne joue pas à mon poste’. Au début de la saison, on avait besoin de lui plus haut, par rapport au système de jeu de Tudor avec un pressing très haut et donc l’activité de Guendouzi dont on avait besoin. Aujourd’hui, il y a une baisse de régime, depuis la Coupe du Monde, donc je trouve ça un peu dur de reprocher son positionnement alors que ça n’a pas posé de problème tant que tout allait bien. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (16/03/23)