Head Of Football, Ravanelli postule… Date de reprise de l’entraînement, stage à l’étranger et les maillots 2020/2021… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos qui ont animé la journée OM ! Au menu ce samedi : Head Of Football, Ravanelli postule… Date de reprise de l’entraînement, stage à l’étranger et les maillots 2020/2021…

OM : Date de reprise et stage à l’étranger pour Villas-Boas et ses joueurs !

Ce samedi, La Provence révèle la date de reprise de l’entraînement de l’Olympique de Marseille. Les joueurs et le coach devraient également aller en stage au Portugal et en Allemagne.

De nombreux championnats ont repris après la crise sanitaire que le monde a traversé. En France, il paraît toujours impossible que la saison reprenne, mais il faut préparer celle qui va arriver en août prochain.

Cap sur l’Allemagne et le Portugal pour l’OM?

C’est pourquoi l’entraînement à Marseille reprendra le 26 juin selon La Provence. Le quotidien régional précise également ce samedi qu’André Villas-Boas et ses joueurs iront en stage à l’étranger pour leur préparation.

A LIRE AUSSI : Mercato : Ravanelli, head of football de l’OM? Il aurait déjà un attaquant dans ses valises !

La ville de Faro au sud du Portugal devrait être leur première destination, bien que tout ne soit pas officialisé. Pour le second stage, l’OM se déplacera en Allemagne, dans la région de Munich. Des matchs amicaux sont à prévoir tout au long de l’été !

Comme prévu, Villas-Boas et ses hommes prépareront la saison 2020-21 loin de Marseille, avec des stages au Portugal et en Allemagne #OM #TeamOM

https://t.co/FR5vFpNgS5 — La Provence OM (@OMLaProvence) June 13, 2020

OM : Les maillots domicile et extérieur 2020/2021 officialisés !

Ce samedi matin, l’Olympique de Marseille a officialisé la sortie de ses nouveaux maillots pour la saison 2020/2021.

C’est désormais officiel ! Après des semaines de leaks sur les réseaux sociaux, l’Olympique de Marseille publie officiellement des photos des maillots pour la saison 2020/2021.

⚔️ INSPIRÉS 𝗣𝗔𝗥 𝗡𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗘, PENSÉS 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗕𝗔𝗧 ⚔️ Les maillots 𝗵𝗼𝗺𝗲 et 𝗮𝘄𝗮𝘆 inspirés des caractéristiques de la ville @marseille sont disponibles dès maintenant. #LecOMbatContinue@pumafootball ⎢#DroitAuBut — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 13, 2020

Mandanda, Payet, Rongier, Thauvin ont posé pour présenter les tuniques que les Marseillais porteront la saison prochaine. Il est d’ailleurs possible de les commander sur le site officiel du club pour 90 euros. Le prix est de 70 euros pour les versions junior.

A LIRE AUSSI : OM: Une partie des maillots et vestes d’entraînement 2020 dévoilée ?

LE THIRD, PAS ENCORE OFFICIEL

Pour le moment, le club n’a divulgué que les kits home et away, donc pas le troisième qui devrait plus servir aux coupes. Cependant, il y a de grandes chances que le third ressemble à cette photo ci-dessous, paru en avril dernier.

Ce à quoi devraient ressembler les maillots de l’OM la saison prochain. Précision : le maillot bleu ciel sera le maillot Third. 📸 @roms2902 pic.twitter.com/FEWEJCl0rY — Actu Foot (@ActuFoot_) April 15, 2020

Mercato : Ravanelli, head of football de l’OM? Il aurait déjà un attaquant dans ses valises !

Dans un entretien accordé à La Chaîne L’Equipe, Fabrizio Ravanelli n’a pas caché son envie de revenir à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant pourrait même faire venir un grand attaquant argentin.

Questionné par la Chaîne L’Equipe sur la possibilité de revenir à l’Olympique de Marseille, Fabrizio Ravanelli a rappelé son attachement au club, aux supporters.

Quel joueur je ferais venir ? Higuain — RAVENELLI

L’Italien a affirmé qu’il avait toujours des contacts dans le football et notamment à la Juventus. S’il devenait directeur sportif à Marseille, il pourrait même faire venir un attaquant de la Vieille Dame !

A LIRE AUSSI : OM : Le bilan chiffré d’Olivier Pickeu à Angers (sur les 5 dernières saisons)

« Tout le monde sait que j’aime cette ville et ses supporters. (…) Pour moi, c’est très important de retourner un jour à Marseille. Il y a l’envie que l’on me donne la possibilité de travailler là bas. Ça serait important, pas seulement pour moi mais aussi pour Marseille. J’ai beaucoup d’expérience, pas comme directeur sportif mais avec des clubs, des gens importants. Prendre des joueurs avec des prêts, j’en suis capable. Je suis capable d’amener des joueurs qui vont enflammer le stade Vélodrome. Je suis une personne qui a des relations avec des gens importants, comme à la Juve. (…) Quel joueur je ferais venir ? Higuain. Est-ce qu’il viendrait ? Je ne sais pas ! Ça pourrait être un joueur important à l’OM pour la Ligue des champions. Il a peut-être la possibilité de partir. Il a 32 ans, il peut y avoir la possibilité de se le faire prêter »

Fabrizio Ravanelli – Source : La Chaîne L’Equipe