Henrique et Germain titulaires face à Porto, un absent de marque côté portugais, deux joueurs recherchés pour cet hiver… Les 3 infos OM de ce jour !

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi: La compo marseillaise face à Porto, un absent de marque côté portugais, deux joueurs recherchés pour cet hiver…

OM – Porto : Le onze marseillais avec Luis Henrique et Germain !

L’OM affronte le FC Porto ce mercredi soir pour le compte de la 4e journée des phases de poules de LDC. Voici le onze proposé par André Villas-Boas.

L’Olympique de Marseille reçoit Porto pour la quatrième rencontre de phase de poule de Ligue des Champions. Voici le onze de départ proposé par l’OM.

En 4-3-3 avec germain et luis henrique en attaque

L’OM devrait évoluer en 4-3-3 pour la réception du FC Porto, mercredi soir en Ligue des champions. André Villas-Boas a décidé d’aligner Leonardo Balerdi en défense, mais aussi Valère Germain en attaque. Luis Henrique est titularisé sur le côté gauche ce qui envoie Dimitri Payet sur le banc. Pour le reste c’est du grand classique avec Mandanda dans les buts, Sakai et Amavi sur les côtés, le trio Rongier – Kamara – Sanson au milieu.

LE ONZE marseillais

Mandanda

Sakai – Alvaro – Balerdi – Amavi

Kamara

Rongier – Sanson

Thauvin – Germain – Luis Henrique

OM – Porto : Un absent de marque côté portugais…

Le FC Porto devra faire sans Ivan Marcano (blessé de longue date) pour ce déplacement à Marseille. De plus, Sergio Conceiçao a confirmé le forfait de son défenseur central en conférence de presse : « Pepe, ce sera très difficile. Je dirais même qu’il est impossible qu’il soit apte pour ce match. Il va venir avec nous mais il n’est pas disponible. » L’ancien défenseur du Real Madrid n’a plus joué depuis le 27 octobre et la victoire face à l’Olympiakos (2-0) en Ligue des champions. Du coup c’est l’ancien niçois Malang Sarr qui devrait être titulaire en défense central, ce dernier avait offert un penalty à l’OM lors du match aller. Payet avait envoyé sa frappe dans les airs

Du côté de l’OM seul Nemanja Radonjic est forfait, le serbe s’est blessé à la cuisse en sélection et sera absent deux semaines.

LE GROUPE DE L’OM

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Caleta-Car, Amavi, Balerdi, Perrin, Nagatomo Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Gueye, Kamara, Khaoui Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Henrique, Thauvin

Mercato OM : Deux joueurs recherchés pour cet hiver ?

André Villas-Boas voulait un attaquant de pointe pour venir concurrence Dario Benedetto, il a eu un ailier gauche avec Luis Henrique. Le coach portugais attendait aussi un latéral droit pour combler le départ de Bouna Sarr au Bayern, l’opération a capoté dans les derniers instants du mercato début octobre. Selon France Football, l’OM sera toujours en quête d’un attaquant et d’un latéral droit lors du prochain marché hivernal. Un attaquant serait donc recherché, si le nom de Boulaye Dia a été évoqué le prêt d’un buteur en manque de temps de jeu pourrait être exploré. Au poste de latéral droit, l’international danois Joakim

Maehle pourrait être relancé, d’autant que le joueur veut quitter Genk.

En effet, dans un jeu de questions/réponses il y a une semaine avec le média Eurosport.dk, Maehle avait expliqué qu’il avait pleuré après cet échec et qu’il se verrait bien plus au sud dès 2021… plus au sud à Marseille ?

La dernière fois que j’ai pleuré ? Lorsque que nous étions avec l’équipe nationale, lorsque mon transfert à Marseille ne s’est pas bien passé. Rester à Genk ? Non, j’espère un peu plus au sud ». Joakim Maehle – source : Eurosport.dk / @NordiskFootball (19/11/2020)