Les détails du transfert de Gerson, Balerdi s’éloigne de l’OM et Benedetto comme monnaie d’échange… Les 3 infos OM du lundi 7 juin !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du lundi 7 juin !

GERSON, FINALEMENT PLUS CHER QUE PAYET ? LES DÉTAILS RÉVÉLÉS…

Gerson devrait être la première recrue de l’Olympique de Marseille sur ce mercato estival. Alors que les chiffres concernant l’indemnité de transfert varient selon les médias, une journaliste brésilienne évoque des détails surprenants sur le deal passé entre les deux clubs.

Invité sur le live du média Sport Med, la journaliste auriverde Raisa Simplico a donné des précisions sur le transfert de Gerson à l’OM. D’après elle, le club marseillais va débourser 20 millions d’euros la première année, mais le club aura seulement 65% des droits du joueur. Une année plus tard, l’Olympique de Marseille payera 5 millions d’euros supplémentaires, pour obtenir cette fois-ci 75% des droits du Brésilien. Plus surprenant, Flamengo conserverait 25 % de ce dernier, lors d’une éventuelle revente. Pour rappel, les dirigeants olympiens ont déboursé 29,3 millions d’euros en 2017 pour faire revenir Dimitri Payet. A la différence de Gerson, l’OM a acquis 100 % des droits de l’international français…

C’EST UNE OPÉRATION À PLUS DE 25 MILLIONS D’EUROS

« C’est une opération à 25 millions d’euros plus les bonus. Dans les bonus, il y a le nombre de match que va jouer Gerson, une qualification en Ligue des Champions, et éventuellement un titre de champion de France. » Raisa Simplicio— Source : Sport Med (05/06/21)

MERCATO: BALERDI S’ÉLOIGNE DE L’OM ?

Auteur d’une saison en demi-teinte, alternant le bon et le moins bon, Leonardo Balerdi est de retour de prêt dans son club, le Borussia Dortmund. Très souvent titulaire avec Jorge Sampaoli, il serait une priorité pour Pablo Longoria, mais le dirigeant marseillais ne serait pas enclin à payer ce que réclame les Allemands.

Sous les ordres de son compatriote, Leonardo Balerdi a joué 10 matchs en tant que titulaire, alors qu’il avait perdu la confiance de Villas-Boas, après une mauvaise prestation en Ligue des Champions. D’après les informations de La Provence, les dirigeants marseillais sont en pleine négociations avec leurs homologues allemands, pour conserver l’ancien joueur de Boca Juniors. Pablo Longoria aimerait faire baisser le prix de son option d’achat fixée à 14 millions d’euros, ou encore négocier un nouveau prêt. Mais d’après Ruhr24, la position du club allemand serait ferme, il ne souhaite pas répondre favorablement aux demandes du président marseillais.

LE BVB RÉCLAME AU MOINS 14 M€

L’option d’achat fixée à 14 millions d’euros parait élevée pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Pourtant, le BVB ne souhaite pas descendre en dessous de ce montant, pour lâcher l’Argentin. Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, Léonardo Balerdi s’était confié sur son avenir. De son côté, il aimerait poursuivre dans le sud de la France, la saison prochaine. Mais si les deux camps restent sur leurs positions, la suite de la carrière du défenseur central ne devrait pas s’écrire à Marseille…

» J’aimerais rester à l’OM car j’ai acquis beaucoup de confiance ici. Il y a un bon projet sportif futur. J’aimerais en faire partie et apporter mon aide. Les deux clubs doivent négocier pour trouver un accord. J’ai une très bonne relation avec le coach. J’en avais déjà une très bonne avec lui quand j’étais sparring-partner avec l’Argentine avant le Mondial 2018 (Sampaoli était le sélectionneur) et c’est aussi le cas à Marseille. Nous sommes Argentins, en France : il y a une bonne connexion. » Léonardo Balerdi – Source: Dauphiné Libéré (20/05/2021)

Vivement critiqué sur ses manquements défensifs, Kevin Diaz consultant pour RMC n’avait pas marché ses mots le concernant :

« Je n’ai rien contre Balerdi. Il était en Argentine, il est peut-être arrivé un peu trop tôt à Dortmund. Maintenant, il est à Marseille. Mais Balerdi, s’il s’appelle Jean-François Balerd et qu’il vient de Marseille Consolat, jamais de la vie il est professionnel ! Il ne va pas vite, il est moyen bon techniquement. C’est un beau joueur de foot. Franchement, il doit avoir un très bon agent. Il a la carte. Je ne dis pas que c’est un joueur de curling. Mais c’est un joueur très limité. S’il n’était pas Argentin, il n’aurait jamais porté le maillot de l’OM. Il a Boca et Dortmund sur son CV, maintenant Marseille. Tant mieux pour lui. » – Kevin Diaz – Source: RMC – 18/04/2021

MERCATO OM: SAMPAOLI À FOND SUR CET ARGENTIN, BENEDETTO DANS LA TRANSACTION ?

L’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria travaillent actuellement sur de multiples dossiers pour repartir un effectif pour la saison prochaine. Beaucoup de noms issus de l’Amérique du Sud sont évoqués dans les médias. Cette fois, c’est celui de Cristian Pavon, que Jorge Sampaoli apprécie beaucoup.

America TV a indiqué un intérêt de l’OM pour Cristian Pavon ( 25 ans) en évoquant la possibilité d’un échange avec Benedetto. L’attaquant argentin de l’OM n’a jamais caché son désir de retrouver son club de coeur Boca Juniors, cependant selon la chaine de TV argentine, ce n’est pas encore son souhait. Une information qu’avait confirmé son entourage : « « L’OM et l’entourage de Dario Benedetto réfutent les informations indiquant un possible échange avec Boca Junior impliquant Cristian Pavon et Dario Benedetto. » SAMPAOLI VEUT CRISTIAN PAVON ? A LIRE AUSSI : Mercato OM : Thauvin à Lyon ? « Je ne me sentais pas capable de faire ça… » Quand bien même, selon les informations du média argentin America TV, Jorge Sampaoli voudrait vraiment attirer Cristian Pavon du côté de l’Olympique de Marseille. L’ancien sélectionneur de l’Argentine lui avait offert ses premières capes au Mondial 2018 en Russie. Cependant, le club olympien se serait pas disposé à offrir les 4 millions d’euros réclamés par Boca Juniors. Marseille ne serait pas seul sur le coup. Les Los Angeles Galaxy seraient disposés à offrir 6,5 à 7,5 M€ plus bonus (50% à la revente) pour s’attacher les services de l’attaquant de Boca dont le contrat s’achèvera en juin 2022.

América TV : »Sampaoli veut Pavón. L’#OM doit 4M à Boca et ne peut pas payer. Le président de l’OM a parlé avec Riquelme pour proposer Benedetto à Boca. Le joueur ne veut pas retourner à

Boca aujourd’hui ». — Nico Faure (@Nicommentator) June 7, 2021