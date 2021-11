Lyon – OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lyon ce dimanche pour le choc de la 14e journée de Ligue 1. Mauvaise nouvelles pour les supporters marseillais ! Comme on pouvait s’y attendre, ils ne pourront pas se rendre au Groupama Stadium pour soutenir leur équipe.

En effet, comme l'a indiqué le site officiel de Lyon, le préfet Rhône a pris un arrêté d'interdiction de stationnement et de circulation des supporters marseillais dans le centre-ville de Lyon et aux abords du stade à Décines.

Dans le cadre du match #OLOM, ce dimanche 21 novembre à 20h45 au @GroupamaStadium, le préfet du Rhône a pris un arrêté d’interdiction des supporters marseillais dans le centre-ville de Lyon et aux abords du stade à Décines.https://t.co/68Yk8Yqrnl — Olympique Lyonnais (@OL) November 17, 2021

Il n’y aura pas de supporters de l’OM au Groupama Stadium dimanche, pour le choc entre Lyon et Marseille (20h45, 14e journée de Ligue 1).

Le communiqué du site officiel de Lyon :

