Mercato concurrent OM : Nouveau jackpot à venir pour le LOSC !

Le LOSC de Galtier a écrasé quatre buts à zéro le FC Lorient en clôture de cette journée. Les nordistes ont pu compter sur un très bon Yazici, auteur d’un doublé assorti d’une passe décisive. La cote de l’international turque va exploser…

À nouveau étincelant contre Lorient (4-0, 11e journée de Ligue 1), Yusuf Yazici donne enfin la pleine mesure de son talent avec Lille. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, les Dogues s’en frottent déjà les mains. Le nom de Renato Sanchez est déjà évoqué comme un possible gros départ cet été, Yazici pourrait aussi être très demandé…

Yusuf Yazici va rapporter gros au LOSC

Pour boucler la venue du milieu offensif international turc, les Dogues avaient mis les petits plats dans les grands, réglant à Trabzonspor un chèque de 16,5 M€ plus un intéressement de 20% sur une future revente. De plus, si le joueur dispute 25 matches avec le LOSC, Trabzonspor percevra 1 M€ supplémentaire. Ces récentes performances éveillent l’intérêt d’écuries encore plus huppées. Les rumeurs parlent notamment d’Arsenal ou de la Lazio, qui s’intéressait déjà à lui avant sa signature au LOSC jusqu’en juin 2024.

« Les performances actuelles de Yusuf sont le produit d’un travail acharné. Il travaille vraiment bien. C’est tout à fait normal qu’il y ait des hauts et des bas dans le football. Il revient d’une grave blessure. En étant régulier, discipliné et patient, il affiche ce degré de performance. J’espère qu’il va continuer comme ça. C’est entre ses mains. C’est vraiment un honneur que les grands clubs s’intéressent à Yusuf. Parce que Yusuf a des objectifs et se dirige vers cet objectif. Lorsque Yusuf aura atteint son véritable potentiel, les Lillois veulent le vendre à de très bons clubs pour un très bon prix, et cela ne semble pas si loin. »

Adem Cecebi – Source : Foot Mercato (23/11/2020)