Mercato OM : Veretout veut convaincre De Zerbi !

Écarté du groupe, le milieu de terrain international français Jordan Veretout espère encore pouvoir convaincre Roberto De Zerbi !

A un an de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout a été écarté du groupe suite à l’arrivée de De Zerbi. Alors que la direction du club souhaite ardemment le voir quitter le club cet été pour récupérer une indemnité de transfert et faire l’économie de l’un des plus gros salaires de l’effectif, ce dernier n’a visiblement pas l’intention de s’en aller.

Comme nous le révélions cette été, le milieu de terrain a fait l’objet d’une offre d’ Al-Duhail en début de mercato. Selon nos informations, le club Qatari a proposé un montant de transfert de 10 millions d’euros à l’OM. Une offre rapidement acceptée par l’État major olympien. Jordan Veretout a toutefois pris le temps de la réflexion avant de décliner. Et pourtant son salaire aurait été quasiment doublé au Qatar.

Présent dans le fameux loft depuis le début de la préparation estivale, l’ancien joueur de l’As Roma et de Nantes espère toujours pouvoir porter le maillot de l’OM la saison prochaine. Comme l’indique RMC Sport, il souhaite prouver son professionnalisme et sa valeur, à l’OM ou ailleurs.

Veretout veut gagner sa place…

Contacté par RMC, l’international français a expliqué que « la situation n’est pas évidente pour lui et qu’il reste à l’écoute du marché. »

Veretout continue de travailler au quotidien avec le plus grand professionnalisme pour gagner sa place sur le terrain. RMC Sport précise ainsi qu’il espère ainsi faire changer d’avis Roberto De Zerbi s’il ne part pas et trouver une place dans le système du technicien italien.

