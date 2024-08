OM : Bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi !

L’Olympique de Marseille a réussi ses débuts en championnat la semaine dernière en s’imposant à Brest (1-5). Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi était privé de deux recrues importantes qui pourraient faire leur retour cette semaine.

Après une saison particulièrement ratée, les dirigeants de l’OM ont décidé de remodeler en profondeur l’effectif. L’arrivée de Roberto De Zerbi ouvre une nouvelle ouvre un nouveau cycle, et pas moins de 10 joueurs ont déjà été recrutés (en comptant Jonathan Rowe dont l’arrivée est prévue ce mercredi).

Ismaël Koné et Valentin Carboni de retour ?

Deux de ces recrues n’étaient pas présentes pour le premier match de championnat à Brest : Ismaël Koné et Valentin Carboni. Le milieu de terrain Canadien et le meneur de jeu argentin sont tous les deux blessés depuis une quinzaine de jours. Selon les dernières informations du journaliste de Maritima, Karim Attab, le premier a repris l’entraînement collectif hier tandis que le second pourrait lui aussi reprendre cette semaine.

Une bonne nouvelle pour le coach olympien Roberto De Zerbi qui accueillera sa 10e recrue estivale Jonathan Rowe (21 ans) ce mercredi. Des tests médicaux sont prévus dans la journée avant qu’il ne signe son contrat avec l’OM. Il devrait ainsi faire partie du groupe pour la réception de Reims au stade Vélodrome ce dimanche lors de la 2ème journée de Ligue 1.