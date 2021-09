Le mercato de Pablo Longoria a été particulièrement agité cet été. L’un des seuls bémols est la non arrivée d’un attaquant afin de suppléer Milik, même si Dieng semble tenir la baraque depuis le début de saison. Il se pourrait que Sampaoli trouve son bonheur en Italie…

La drôle de rumeur mercato provient d’Italie ce lundi. En effet, d’après les informations de CalcioMercato, l‘Olympique de Marseille serait une possibilité pour Alexis Sanchez, en manque de temps de jeu sur ce début de saison du côté de l’Inter (52 minutes en 3 matches). Le Chilien connait bien Jorge Sampaoli puisqu’ils ont remporté la Copa America ensemble en 2015. Une piste surprenante sachant que l’ancien attaquant d’Arsenal arrive en fin de contrat en juin 2022, et qu’il touche un salaire bien trop important pour les finances de l’OM. Le Betis Séville et le FC Séville seraient aussi sur le coup…

Sampaoli avait précisé en conférence de presse par deux fois que son effectif était « assez court » et qu’il espérait faire une bonne seconde partie de saison selon l’évolution de l’équipe. Déjà un message envoyé à Longoria pour le mercato hivernal ?

On a un effectif assez court — Sampaoli

« L’OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. On espère ne pas baisser en seconde partie de saison et cela sera lié avec l’évolution de l’équipe… L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. (…) Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) À ce poste, où il n’y a pas tant de rotation, il faut faire attention. On a un effectif assez court en défense donc on fait attention à la fatigue. En défense, Luan et Saliba ont joué quasiment tous les matchs, donc on va analyser les prochaines rencontres pour voir s’ils joueront. (…) Je ne m’imagine pas diriger une équipe avec moins d’intensité. On travaille donc par rapport à ça. » Jorge Samapoli – source : conférence de presse (21/09/2021)