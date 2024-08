Veretout, Henrique, le club dézingue les lofteurs… Les 3 infos mercato OM du 23 aout 2024

Vois les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 23 aout 2024 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille :

1 – Mercato OM : Veretout veut convaincre De Zerbi !

Écarté du groupe, le milieu de terrain international français Jordan Veretout espère encore pouvoir convaincre Roberto De Zerbi !

A un an de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout a été écarté du groupe suite à l’arrivée de De Zerbi. Alors que la direction du club souhaite ardemment le voir quitter le club cet été pour récupérer une indemnité de transfert et faire l’économie de l’un des plus gros salaires de l’effectif, ce dernier n’a visiblement pas l’intention de s’en aller.

Comme nous le révélions cette été, le milieu de terrain a fait l’objet d’une offre d’ Al-Duhail en début de mercato. Selon nos informations, le club Qatari a proposé un montant de transfert de 10 millions d’euros à l’OM. Une offre rapidement acceptée par l’État major olympien. Jordan Veretout a toutefois pris le temps de la réflexion avant de décliner. Et pourtant son salaire aurait été quasiment doublé au Qatar.

Présent dans le fameux loft depuis le début de la préparation estivale, l’ancien joueur de l’As Roma et de Nantes espère toujours pouvoir porter le maillot de l’OM la saison prochaine. Comme l’indique RMC Sport, il souhaite prouver son professionnalisme et sa valeur, à l’OM ou ailleurs.

Veretout veut gagner sa place…

Contacté par RMC, l’international français a expliqué que « la situation n’est pas évidente pour lui et qu’il reste à l’écoute du marché. »

Veretout continue de travailler au quotidien avec le plus grand professionnalisme pour gagner sa place sur le terrain. RMC Sport précise ainsi qu’il espère ainsi faire changer d’avis Roberto De Zerbi s’il ne part pas et trouver une place dans le système du technicien italien.

2 – Mercato OM : Luis Henrique prolonge jusqu’en 2028 ?

En forme dès le début de saison, Luis Henrique devrait renouveler son contrat à l’Olympique de Marseille. Il serait sur le point de signer une prolongation jusqu’en 2028 avec une augmentation de salaire pour l’ailier brésilien qui voit débarquer de la concurrence en provenance de Norwich.

Une nouvelle fois auteur d’une bonne performance face à Brest samedi dernier, Luis Henrique s’impose comme un élément à suivre dans la rotation de De Zerbi. Avec un doublé à son compteur, l’ailier brésilien abordera même le patch de meilleur buteur du championnat ce dimanche face à Reims. Selon le journaliste Luca Bendoni, le joueur devrait renouveler ce vendredi son contrat à l’Olympique de Marseille et l’étendre jusqu’en juin 2028, avec augmentation de salaire également. Une opération dans les têtes des dirigeants marseillais depuis un long moment déjà, qui attendaient tout de même de voir si une bonne offre venait sur la table pour Luis Henrique. Un soulagement pour l’ailier gauche qui voit désormais une nouvelle recrue débarquer à son poste pour le concurrencer.

Luis Henrique will sign a new contract with Olympique de Marseille on Friday, as first reported. Deal until June 2028, salary improved. 🔵⚪️🇧🇷 #OM #TeamOM #transfers pic.twitter.com/CkoN4qcHUY — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 22, 2024

Rowe est à Marseille !

Jonathan Rowe était la priorité de Roberto De Zerbi pour le poste d’ailier gauche. Son vœu est sur le point d’être exaucé. En effet comme annoncé hier par le site Foot Mercato, un accord a été trouvé entre Norwich et l’OM pour le transfert du jeune international espoir anglais.

Le joueur rejoint l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt payant de 3 millions d’euros avec option d’achat obligatoire d’un montant d’environ 14 millions d’euros. L’attaquant passera ainsi aujourd’hui la traditionnelle visite médicale avant de signer son nouveau contrat avec l’OM.

3 – Mercato OM : Le club dézingue « les lofteurs »

La situation se crispe entre l’Olympique de Marseille et les joueurs indésirables placés dans le fameux « loft ». L’OM a besoin de vendre pour alléger sa masse salariale et boucler ses dernières recrues d’ici la fin du mercato.

La dernière semaine du mercato sera de toute évidence encore bien agitée. Les dirigeants marseillais souhaitent encore recruter pour renforcer l’équipe de De Zerbi, mais pour cela il doivent impérativement vendre plusieurs joueurs, notamment ceux écartés du groupe depuis le début de la préparation. Et la situation se crispe un peu plus chaque jour avec ces derniers. Et pour cause, les « lofteurs » (Ulisses Garcia, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Jordan Vérétout) ont refusé des offres durant le mercato et certains d’entre eux espère encore pouvoir rester pour convaincre De Zerbi de les réintégrer le groupe, à l’image de Jordan Veretout. Ce dernier a refusé une offre particulièrement juteuse du club qataris Al-Duhail qui proposait un montant de transfert de 10 M€ à l’OM.

« Ça souligne ce qu’on pensait, les attitudes qu’on voyait… »

Samuel Gigot, et Chancel Mbemba ont eux aussi écarté des propositions de clubs français et étrangers.

Sans les nommer, un membre du club phocéen n’a pas mâché ses mots en évoquant la situation des joueurs poussés vers la sortie : « Ça souligne ce qu’on pensait, les attitudes qu’on voyait, avec des joueurs qui n’avaient pas trop envie de jouer au foot… C’est pour ça qu’on finit 8e, avec la deuxième pire équipe du championnat à l’extérieur ! », a-t-il déclaré dans les colonnes de la Provence ce vendredi.

