Hommage à Robert Louis-Dreyfus, McCourt s’engage à remettre 20M€, Villas-Boas annule le match amical à Faro… Les 3 infos OM de ce jour !

« Il y a 11 ans, Robert Louis-Dreyfus s’éteignait laissant son épouse, Margarita, à la tête de l’OM. Le 4 juillet 2009, l’équipe professionnelle de l’OM était en stage de préparation d’avant-saison à Evian sur les bords du lac Léman lorsque la nouvelle du décès de Robert Louis-Dreyfus s’est répandue comme une traînée de poudre, plongeant le club et ses supporters dans la tristesse.Dix ans plus tard, l’ensemble de l’Olympique de Marseille a une pensée pour sa famille, Margarita et ses enfants notamment, qui a tant œuvré pour le club durant de longues années.Robert Louis-Dreyfus aimait profondément l’OM, qu’il a racheté en décembre 1996. A ce moment-là, l’équipe évolue en première division après deux années passées en D2.Né le 14 juin 1946 à Paris, «RLD» est l’héritier d’une riche dynastie de courtiers en céréales et d’armateurs. Son parcours est impressionnant. Diplômé d’Harvard, il prend le contrôle d’adidas en 1993 et redresse la marque aux trois bandes.Avec l’OM et malgré ses investissements, Robert Louis-Dreyfus ne remporte qu’une Coupe Intertoto. Il voit son club échouer à deux reprises en finale de la Coupe UEFA (1999, 2004), deux fois en finale de Coupe de France (2006, 2007) et surtout à la deuxième place du championnat en 1999.Après la disparition de «RLD», dont le centre d’entraînement de l’OM porte son nom, son épouse, Margarita, devient la nouvelle patronne de l’Olympique de Marseille. Elle est l’actionnaire majoritaire du club provençal lorsqu’il remporte le championnat (2010), trois éditions de la Coupe de la Ligue (2010, 2011, 2012) et deux éditions du Trophée des Champions (2010, 2011).Le 17 octobre 2016, l’ère Louis-Dreyfus s’achève. Après des dernières saisons difficiles, Margarita Louis-Dreyfus vend le club à l’actuel actionnaire majoritaire, l’Américain Frank McCourt. Avant lui, personne n’avait investi autant dans le Club. L’Olympique de Marseille n’oublie pas… »

Source : OM